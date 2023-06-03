Проигрыш питерскому «Зениту» и подложенная «свинья» от «Спартака» отправили воронежский «Факел» играть стыковые матчи

Борьба с «Зенитом» закончилась для «Факела» поражением. Впереди – стыковые матчи. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Матч в Санкт-Петербурге начался для «Факела» оптимистично. Наши футболисты часто прессинговали хозяев поля, но вот опасных моментов у них создавать не получалось.

Питерцы постепенно перехватили инициативу, и до конца первого тайма, а потом и весь второй игра шла уже под их диктовку.

Тем не менее счет долгое время оставался ничейным. Однако на 81 минуте после прохода по флангу последовал пас на Ерохина, и Александр легким движением переправил мяч в угол ворот – 1:0. Увы, сравнять счет «Факелу» не удалось.

А тут еще изрядную «свинью» подложил воронежцам «Спартак». Москвичи вообще сделали все, чтобы «Факел» не избежал стыковых матчей. Туром ранее они ухитрились скатать нулевую ничью с нижегородским «Пари НН». А теперь проиграли самарским «Крыльям Советов» - 0:1. Ну а «Пари НН» ожидаемо победил «Химки» - 2:0.

В итоге «Факел» с 30 очками опустился на 14 место. И теперь, скорее всего, нашу команду ждут стыковые матчи с крайне неудобным соперником – красноярским «Енисеем». В рамках ФНЛ слишком часто для «Факела» игры с сибиряками заканчивались поражениями.