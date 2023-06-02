Председатель облдумы Владимир Нетёсов: «Важно, чтобы дети росли в атмосфере добра и внимания»

фото: Воронежская областная Дума

В День защиты детей 45 ребят побывали в столице России в рамках традиционного совместного проекта Детфонда и регионального парламента. Для многих ребят это первое путешествие не только в Москву, но и за пределы региона.

фото: Воронежская областная Дума

Красная площадь, Большой театр, Исторический музей, Александровский сад и зарядка с Олимпийским чемпионом. Такую программу в Москве для воронежских школьников в День защиты детей подготовил Российский детский фонд совместно с Воронежской областной Думой. Для многих ребят это первое путешествие за пределы региона.

Облдума сотрудничает с Детским фондом почти 20 лет. За это время реализована масса совместных проектов - от крупных образовательных и благотворительных инициатив, до адресной помощи конкретным семьям. В числе традиционных акций – поездка в Москву в День защиты детей.

фото: Воронежская областная Дума

В столице школьников встретил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, который также возглавляет попечительский совет регионального отделения детского фонда. На главной площади страны ребятам рассказали об истории России, ее основных символах. Затем – перерыв на мороженое и поход в Большой театр. Следующий пункт программы – Исторический музей, прогулка в Александровском саду и зарядка с Олимпийским чемпионом. Владимир Нетёсов расспросил детей об их увлечениях, пожелал ребятам успехов в учебе, творчестве и спорте, верных друзей и веселых каникул.

– Детство проходит очень быстро, но именно в юном возрасте формируется характер, личность. Важно, чтобы дети росли в атмосфере добра, внимания, заботы. Задача взрослых – создать для этого условия, привить правильные ценности, помочь ребятам получить хорошее образование, найти свой путь в жизни, – отметил Владимир Нетёсов.

фото: Воронежская областная Дума

Заместитель председателя Воронежского областного отделения Российского детфонда Ангелина Севергина рассказала, что День защиты детей фонд считает своим профессиональным праздником.

– Традиция организовывать поездку в столицу на главное событие в этот день - Праздник Детства существует уже много лет. Ежегодно мы стараемся собрать делегацию из ребят, которым нужна поддержка и внимание. Главное, что мы хотим донести им, это то, что мы рядом, готовы протянуть руку поддержки и в праздники, и в трудные времена, – подчеркнула Ангелина Севергина.

фото: Воронежская областная Дума

Накануне поездки в столицу школьники вместе с сотрудниками Российского детского фонда и депутатами Воронежской областной Думы Людмилой Ипполитовой, Еленой Губиной и Алексеем Черновым побывали в музее им. Крамского, историко-туристическом центре «Музей Петровские корабли», а также на обзорной экскурсии по Воронежу.

– Мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей, стали уже традиционными, и много лет у воронежских школьников есть замечательная возможность в День защиты детей побывать в знаковых местах региона и столицы нашей Родины. Уверена, такая яркая и насыщенная программа станет запоминающимся стартом летних каникул, – отметила председатель Комитета по культуре, соучредитель регионального отделения Фонда защиты детей Елена Губина.

– Депутаты и председатель Воронежской областной Думы постоянно оказывают адресную помощь семьям с детьми в своих избирательных округах, участвуют в организации благотворительных мероприятий. На законодательном уровне защита семьи и детства – пожалуй, самый большой блок в ряду мер социальной поддержки, которые мы утверждаем, – сказал заместитель председателя Комитета по государственной политике, законодательству, правам человека и Регламенту Алексей Чернов.

фото: Воронежская областная Дума

Как отметила председатель Комитета по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова, в Воронежской области в настоящий момент существует около 30 видов мер соцподдержки семей с детьми.

– Ежегодно этот список пополняется. Так, одним из последних принятых нами нововведений стала возможность компенсировать часть затрат на обучение детей из многодетных семей, получающих среднее профессиональное образование в Воронежской области, – напомнила парламентарий.

Александр Иванов