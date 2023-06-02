Вадим Кстенин: «Воронежцы выбрали Петровскую набережную»

фото: Администрация городского округа город Воронеж

Жители Воронежа могли отдать свой голос за Петровский сквер или за вторую очередь Петровской набережной. Официальные итоги еще не объявлены, но пока с огромным отрывом побеждает набережная.

- Оба объекта есть в наших планах, но вторая очередь уже прошла глубочайшую проектную проработку, - пояснил мэр Воронежа Вадим Кстенин. - Это позволяет нам не тратить дополнительное время и стартовать уже в этом году.

По словам Вадим Юрьевича, уже сегодня, 2 июня, власти начали поиск подрядчика, который займется благоустройством.

- Предстоит проложить инженерные сети, выполнить озеленение, обустроить пешеходные и велодорожки, автомобильные подъезды и парковку, спортивные площадки со скейт-парком и памп-треком, детские площадки. Предусмотрено зонирование территории набережной – появятся две зоны пляжного отдыха у воды, зона барбекю и многое другое.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

Как уточнил градоначальник, на эти цели направят более 1,1 млрд рублей.

- Мы бы не смогли подступиться к такой задаче без поддержки губернатора Александра Гусева – основной объем средств на благоустройство выделяется из областного бюджета. Городу, у которого есть водоем, очень повезло, но набережная должна быть красивая и живая. Теперь у нас есть реальная перспектива, что так и будет.

Как уточнил Вадим Кстенин, работы по первой очереди идут в штатном режиме.

- И очень хорошо, что мы приступаем к таким проектам сейчас – когда появились новые нормы проектирования и новые урбанистические тенденции, когда кардинально изменились подходы к озеленению и благоустройству. Если бы набережная делалась несколько лет назад, то, скорее всего, получилась бы типовой, закатанной в бетон, мрамор и гранит, как произошло во многих других городах.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

Важная деталь: от замысла благоустроить территорию у городского Дворца творчества детей и молодежи, которая становилась победителем в прошлом, власти Воронежа не отказываются.

- Но там серьезной переработки требует сама концепция, - подытожил мэр.

Алексей СЕРГУНИН