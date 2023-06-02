В Воронежской области на выходные приедут лучшие велосипедисты России и мастера по настольному теннису из нескольких регионов

Лучшие велосипедисты России будут участвовать в гонках на «Олимпике» и на дороге в Рамонском районе. Фото: fcpsr.ru

В ближайшие выходные в спорткомплексе «Олимпик» (Московский проспект, 150) состоятся крупные соревнования как для профессионалов, так и для любителей.

В воскресенье, 4 июня, начнутся Всероссийские соревнования по велосипедному спорту (шоссейные гонки). Трасса пройдет по трассам «Олимпика» и на дороге в Рамонском районе. Соревнования пройдут пять дней – до 8 июня. Гонки будут стартовать в 10.00 и завершаться в 14.00. В них будут участвовать 150 велосипедистов.

Также 4 июня состоится пятый Воронежский полумарафон – этап всероссийских любительских соревнований ЗаБег.РФ. В нем могут участвовать все желающие, которым позволяет бегать здоровье. Зарегистрироваться туда можно по ссылке. Для этого нужны будут следующие документы:

1. паспорт/ свидетельство о рождении/ водительское удостоверение

2. медицинская справка, выданная не ранее, чем за 6 месяцев до старта

- старт пакет.

В 9.00 стартует полумарафон. Потом начнутся еще несколько соревнований в его рамках. Сначала будут бежать километр дети. Потом еще стартуют забеги на 5 и 10 километров.

3 и 4 июня в Воронеже в спорткомплексе «Согдиана-Скиф» (улица Цимлянская, 3а) пройдут заключительные сражения межрегионального турнира по настольному теннису «Будущее России. Кубок дружбы». Соревнования будут начинаться в 9.00, а заканчиваться в 19.00.

Также 3 и 4 июня в Воронеже состоятся заключительные соревнования третьего этапа Кубка России по стендовой стрельбе. Проходят они в стрелково-стендовом комплексе профсоюзов (улица Острогожская, 101). Соревнования в меткости начинаются в 9.00 и заканчиваюттся в 18.00.

3 июня в Воронеже завершаются всероссийские соревнования по прыжкам на батуте памяти заслуженного тренера СССР В.М.Пилипченко. Они проходят в спорткомплексе СШОР № 2 (ул. 9 января, 134). Головокружительные прыжки начнутся в 9.00 и продлятся до 19.00.

Сразу два турнира пройдет у рыболовов. 3 и 4 июня завершится Кубок России по ловлю донной удочкой. Соревнования проходят на Воронежском водохранилище в районе дамбы Чернавского моста и ТЭЦ-1. Они начнут соревноваться в ловкости и удачливости в 9.00. Завершатся соревнования в 15.00.

Также 3 и 4 июня на пруду «Разинский» в Семилукском районе пройдет Кубок Воронежской области по ловле карпа. Рыболовы там начнут демонстрировать свое мастерство в 8.00. Заканчиваться турнир будет в 15.00.

В Воронеже 3 и 4 июня в спорткомплексе на улице Киселева, 2 завершатся областные соревнования по баскетболу среди девушек до 13 лет. Игры будут начинаться в 9.00 и заканчиваться в 16.00.

3 июня в поселке городского типа Каменка в спорткомплексе «Здоровье» на улице Полевой, 2а пройдет областной турнир по рукопашному бою, посвященный Дню Победы. Поединки стартуют в 9.00 и завершаться в 18.00.

Также 3 июня в Воронеже состоятся чемпионат и первенство области по спортивному ориентированию. 300 их участников будут соревноваться в кроссе и спринте в лесу по адресу: улица Знаменская, 55. Турниры стартуют в 15.00, а завершатся в 18.00.