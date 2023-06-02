На Московском проспекте в Воронеже открылась новая поликлиника

фото: Правительство Воронежской области

На открытии медучреждения по поручению губернатора Александра Гусева присутствовали первый заместитель правительства Воронежской области Владимир Попов и руководитель регионального департамента здравоохранения Александр Щукин.

– Это большое событие для города. Такой поликлиники нет не только в Воронеже, но и во всем Центральном Черноземье. Строили три года, но для такого объекта – это немного, – уверен Владимир Попов.

фото: Правительство Воронежской области

Новый медицинский комплекс подходит для всех категорий граждан. Для детей (пять этажей), взрослых (восемь этажей) и женщин (четыре этажа). Также оборудованы отделения физиотерапии и реабилитации. В цокольном этаже находятся водолечебница с бассейнами и залы лечебной физкультуры для восстановления пациентов после операций и перенесенных травм. Есть центр реабилитации сердечно-сосудистых заболеваний и отделения лучевой диагностики, а также центр ментального здоровья.

Поликлиника оснащена современным оборудованием (16 тысяч единиц), причем в большей степени отечественного производства. Все отделения обеспечены КТ, МРТ и рентген-аппаратами. Кроме того, в поликлинике предусмотрено разделение потоков пациентов, удобная маршрутизация и навигация, на прием записывают в режиме онлайн, налажен электронный документооборот, есть условия для людей с ограниченными возможностями.

В детской поликлинике есть офтальмологический, гинекологический, хирургический кабинеты. Все они оснащены современным и высококлассным оборудованием. Есть отделение функциональной и ультразвуковой диагностики, реабилитации и палаты дневного стационара. На каждом этаже организованы игровые комнаты с интерактивными экранами, комнаты кормления детей. У персонала тоже хорошие условия – свои комнаты для отдыха, гардеробные.

фото: Правительство Воронежской области

Алексей СЕРГУНИН