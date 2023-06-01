Энергоблок №7 Нововоронежской АЭС выведен на 100% мощности после окончания планового ремонта

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В ходе ППР персонал атомной станции совместно со специалистами подрядных организаций выполнили капитальный, средний и текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования в реакторном и турбинном отделениях энергоблока, а также осуществили перегрузку топлива в реакторной установке.

Во время проведения планово-предупредительного ремонта в турбинном отделении энергоблока №7 Нововоронежской АЭС заменен напорный коллектор** системы охлаждения генератора турбоагрегата. Уникальность этой операции заключалась в ее технической сложности и сверхточности установки оборудования на штатное место.

«Прежде чем снять старый коллектор демонтировали полумуфту*** с ротора генератора. Это достаточно громоздкий и плотно посаженный соединительный элемент диаметром 1,1 м и весом в 2 тонны. Провели реставрацию поверхности полумуфты с точностью до 0,03 мм. Обратная установка этого механического соединения предусматривает сверхточную посадку и жесткое крепление на 28 призонных болта с соблюдением установленных допусков по их центровке в 0,02 мм», — рассказал о специфике ремонта и установки оборудования начальник цеха централизованного ремонта Нововоронежской АЭС Евгений Бабушкин.

В ходе реставрации поверхностей полумуфты работники Нововоронежской АЭС использовали автоматизированный токарный станок с цифровым программным управлением, осуществляющий обработку деталей с точностью до 0,001 мм.

Операция проводилась силами АО «Атомэнергоремонт» под контролем ведущих специалистов цеха централизованного ремонта и электроцеха Нововоронежской АЭС с соблюдением всех требований промышленной безопасности.

Для сокращения времени загрузки топлива в реактор энергоблока №7 проведена замена телевизионной системы перегрузочной машины, необходимая для визуального контроля этого процесса. Подобные работы проводились в 2022 году во время ремонта на энергоблоке №6 Нововоронежской АЭС.

После включения в сеть энергоблока №7 мощность Нововоронежской АЭС составляет 3565 Мвт·ч. 12 июля 2023 года согласно годовому графику ремонтной кампании АЭС России планируется отключение от сети энергоблока № 5 НВ АЭС для проведения планово-предупредительного ремонта.

Справка:

* Планово-предупредительный ремонт (ППР) — ежегодная плановая процедура, проводимая на всех российских АЭС такого типа с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования, предупреждения его износа, а также для перегрузки топлива в реакторной установке. ППР выполняется силами ремонтного и инженерно-технического персонала атомной станции и сотрудников подрядных организаций. Особое внимание в период ремонта уделяется вопросам охраны труда и культуры безопасности.

** Напорный коллектор — элемент системы охлаждения ротора генератора.

*** Полумуфта — элемент для передачи вращательного движения и крутящего момента с вала турбины на вал генератора.

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, поселков, на улучшение качества жизни граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС