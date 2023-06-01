Абоненты Центрального района оказались самыми качающими в Воронеже

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Отдыхающие в «Орленке» и студенты Воронежского государственного медицинского университета имени Н.Н. Бурденко оказались самыми качающими воронежцами, за последний месяц расход трафика в этих местах увеличился на 20%. Видимо, люди в парке загружают фото и видео многочисленных активностей, а учащиеся используют интернет для учебы, что подтверждает не официальное звание Воронежа, как «города студентов».

А вот любители поговорить находятся в Советском районе, где ежемесячно проговаривают на 23% минут больше, чем в других частях города.

«Мы постоянно развиваем свою инфраструктуру для комфортного общения наших клиентов. Особенно это важно в крупных городах, в условиях плотной городской застройкой, которая часто ограничивает передачу сигнала. Чтобы этого избежать, МегаФон проводит работы по усилению оборудования. В этом году было модернизировано около 10 объектов связи в разных районах города. Благодаря этому средняя скорость передачи данных увеличилась на 20%, что позволяет абонентам без задержек пользоваться цифровыми сервисами», – комментирует Юрий Рулев, директор МегаФона в Воронежской области.

В среднем в месяц воронежцы прокачивают порядка 3126 Тб информации. Если фотографии такого объема распечатать и сложить в одну стопку, она окажется длинной почти в 2500 км. Именно такое расстояние нужно проехать чтобы из Воронежа добраться до Мурманска.

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