Игорь Артамонов: Каждый день будет наполнен яркими выступлениями и мероприятиями

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Самое масштабное музыкальное событие Липецкой области лета 2023 года пройдет в Ельце 9-12 июня. Это будет фестиваль Т.Н. Хренникова, посвященный 110-летию со дня рождения великого земляка и композитора. В этом году его впервые возглавит ученик Тихона Николаевича - композитор Александр Чайковский.

Каждый день будет особенный. Первый день – академический. Вечером на сцене состоится концерт Симфонического оркестра Липецкой государственной филармонии, Камерного хора Московской консерватории и Тульского государственного хора. Также выступит правнук великого композитора Тихон Хренников-младший и Александр Чайковский.

10 июня – песенный день. Гости услышат песни из любимых фильмов, джаз и увидят выступление театра Александра Градского «Градский холл» в сопровождении Липецкого государственного духового оркестра. В третий день фестиваля, названный «народным», перед гостями выступят участники шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия 1» – Квартет Боджгуа (Грузия), ансамбль балканской музыки «Exilados», певица Пелагея и московская арт-фолк группа. 12 июня, в День России, в центре Ельца состоится Парад лучших военных духовых оркестров страны.

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Главные события развернутся на площади Ленина. А на улице Мира (Торговая), в парках и скверах в эти дни будут работать интерактивно-развлекательные площадки. Гостей ждут арт-проекты, цирковые и интерактивные шоу, театр марионеток, спектакль уличного театра, творческие мастерские, мимы и многое другое.

Завершится фестиваль показом ландшафтной оперы Александра Чайковского «Легенда о граде Ельце» 17 июня. «Грандиозное событие, которое никого не оставит равнодушным. Каждый день наполнен яркими выступлениями и мероприятиями. Фестиваль станет настоящим подарком для липчан и гостей региона», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.