В Воронежской области медики выявили почти девять тысяч случаев хронических заболеваний в рамках диспансеризации

Чтобы записаться на диспансеризацию, нужно лично обратиться в поликлинику по месту прикрепления или позвонить в регистратуру. Фото: Анастасия ОСИПОВА

8 802 случая хронических неинфекционных заболеваний выявили медики Воронежской области в рамках диспансеризации за четыре месяца 2023-го. Среди них впервые установленные проблемы с системой кровообращения - 6 838, злокачественные новообразования – 294, причем в 70% диагноз установлен на ранней стадии. Это позволит своевременно начать лечение и снизить риск развития осложнений.

По данным регионального департамента здравоохранения, в структуре причин развития хронических заболеваний лидируют: нерациональное питание (24%), избыточная масса тела (21%), низкая физическая активность (21%), повышенный уровень общего холестерина в крови (17%). Перечисленные факторы риска традиционно отмечаются у большинства жителей Воронежской области.

ОБСЛЕДОВАТЬСЯ МОЖЕТ КАЖДЫЙ

Специалисты отмечают, многие хронические заболевания вначале протекают бессимптомно. Но чем раньше обнаружить проблему, тем выше шанс на успешную терапию и выздоровление. Именно с этой целью и устраивают диспансеризацию.

Помимо раннего выявления заболеваний и их факторов риска, она обеспечивает проведение необходимых лечебных и профилактических мер, а при необходимости - и длительное наблюдение.

Пройти ключевые обследования и получить консультацию специалистов, в том числе и узких, может каждый человек, прикрепленный к поликлинике и имеющий полис ОМС. Также работодатели обязаны создавать условия для прохождения сотрудниками медосмотров.

Согласно стандартам Минздрава России, граждане в возрасте от 18 до 39 лет участвуют в диспансеризации раз в три года, а в возрасте 40 лет и старше – ежегодно. Годом прохождения обследований считается календарный год, в котором человек достигает соответствующего возраста.

ОТ БЕСЕДЫ ДО ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Диспансеризация может проводиться в один или два этапа.

Первый, помимо осмотра и беседы с врачом, включает анкетирование, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, проверку уровня сахара и холестерина в крови, общий анализ крови, ЭКГ, раз в два года – флюорография. Начиная с 40 лет также применяются методы ранней диагностики онкологических заболеваний. По итогам обследования определяется группа здоровья человека, проводится профилактическое консультирование.

Второй этап проводится при наличии показаний по назначению терапевта и включает в себя консультации врачей-специалистов (невролога, уролога, офтальмолога и др.) и ряд лабораторных и инструментальных исследований. Все это позволяет углубленно оценить состояние здоровья.

Чтобы записаться на диспансеризацию, нужно лично обратиться в поликлинику по месту прикрепления или позвонить в регистратуру. С собой необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Материал подготовлен в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».