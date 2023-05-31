Игорь Артамонов: Наши службы и ведомства действуют профессионально

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Состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Липецкой области. Его провёл губернатор региона Игорь Артамонов. Ключевой темой обсуждения стали вопросы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Об исполнении поручения Президента Российской Федерации по разграничению прав собственности на защитные сооружения сообщил первый заместитель губернатора Александр Рябченко. В продолжение темы начальник Главного управления МЧС России по Липецкой области Василий Разумнов отметил важность проведения проверок на предприятиях, которые в недостаточной мере соблюдают рекомендации и законодательство в области ГО.

Также Василий Разумнов отметил хорошую работу ведомств, ответственных за подготовку региона к началу купального сезона, который традиционно стартует 1 июня. Сотрудники УГПСС Липецкой области обследовали и очистили дно более 160 водоёмов. Этим летом в Липецкой области официально откроются 50 пляжей и 80 мест отдыха у воды, там будут дежурить профессиональные спасатели.

«В регионе принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности населения. Наши службы и ведомства, в купальный сезон дежурящие на водных объектах, действуют профессионально и вовремя приходят на помощь. Но всегда лучше предотвратить несчастные случаи, для этого в регионе необходимо усилить профилактическую работу с населением, разъяснять людям, что купаться нужно только в оборудованных для этого местах, особенно с детьми», – подчеркнул губернатор Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.