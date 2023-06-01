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Общество1 июня 2023 15:30

Губернатор Воронежской области передал коптеры товарищам раненого бойца Семена Никитина

Александр Гусев пожелал воину скорейшего выздоровления
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Губернатор Воронежской области Александр Гусев откликнулся на просьбу мамы воронежского бойца Семена Никитина. Наш земляк получил ранение и сейчас восстанавливается в больнице. Семена наградили Орденом Мужества, а его 27-я бригада продолжает выполнять боевые задачи под освобожденным от украинских нацистов Артемовском. Глава региона пожелал Семену скорейшего выздоровления. Но словами не ограничился. С помощью волонтерского движения Александр Гусев передал в подразделение Никитина коптеры. Мама Семена Инна Никитина не смогла сдержать эмоции.

Олег КУЗНЕЦОВ

БИЗНЕС-ПРЕСС