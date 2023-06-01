Мэр Воронежа: «При благоустройстве парка «Танаис» ни одно здоровое дерево не должно быть вырублено»

Вадим Кстенин: «Очень люблю «Танаис» и никому не дам его загубить». Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В администрации Воронежа обсудили два предложения по благоустройству парка «Танаис» от потенциальных инвесторов. Об этом рассказал мэр Вадим Кстенин в своем телеграм-канале.

– Предложения, поданные местной и иногородней компаниями, основаны на нашей концепции, которую мы долго прорабатывали, подробно представляли в СМИ и обсуждали с горожанами. Оба содержат планы многомиллионных вложений, рассчитаны на воронежцев разных возрастов и предполагают воссоздание «Поляны сказок», но имеют и отличия, – пояснил мэр.

Одно из предложений предполагает реализацию изначальной концепции благоустройства, но с акцентом на аттракционах под открытым небом. Оно позволяет рассчитывать на больший объем инвестиций. Второе сохраняет аттракционы в меньшем масштабе, но предусматривает уже новые активности. В случае его реализации в «Танаисе» появятся зона для барбекю, пони-парк, «контактная» ферма, детская песочница для «археологических» раскопок и небольшой искусственный водоем.

Вадим Кстенин признался, что ему больше по душе такое развитие парка, которое приведет к тому, что он останется, фактически, лесом, местами тихим, а где-то живым и разнообразным, востребованным и интересным не только в теплый сезон, а круглогодично.

– Теперь мы ждем не просто предложений, а уже оформленных концессионных инициатив, чтобы начинать отбор. Я, как тысячи горожан, очень люблю «Танаис» и никому не дам его загубить. Не хочу отпугивать инвесторов. Наоборот, город окажет полное содействие ответственному предпринимателю, который по итогам открытой процедуры, предусмотренной законом, получит право взять парк в концессию. Предупреждаю, что контроль над всеми процессами там будет жесточайший. Работы должны идти в диалоге с горожанами, ни одно здоровое дерево не должно быть вырублено, – заявил мэр.

Вадим Кстенин также напомнил, что формат концессионного соглашения предусматривает, что парк останется муниципальным и общедоступным.

– Позитивный пример реализации подобного проекта в Воронеже уже есть, – подытожил мэр.