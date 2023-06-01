1 ИЮНЯ – праздник не одного дня!

.

В честь 78-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне воронежские коммунисты провели акцию на площади Победы. К Вечному огню у могилы Неизвестного солдата и монументу защитникам и освободителям Воронежа были возложены венок и красные гвоздики.

Подвиг победителей фашизма – основа для новых побед

День Победы является связующей нитью между теми, кто сложил свои головы, защищая мир от фашизма, теми, кто в тылу ковал победу и нами - их наследниками. Подвиг советского народа, руководимого Коммунистической партией и Верховным главнокомандующим Сталиным, будет жить в наших сердцах всегда. Он продолжается в мужестве российских воинов, сражающихся с нацизмом ХХI века и поднимающих красные флаги над освобождёнными городами и сёлами.

Сегодня, как и в годы Великой Отечественной, воины Российских вооружённых сил проявляют чудеса героизма. Как и 8 десятилетий назад, коммунисты идут в бой в первых рядах. 30 активистов КПРФ уже отдали свои жизни ради того, чтобы наша страна продолжала жить под мирным небом.

Перед Великой Отечественной войной благодаря гениальному управленческому таланту Сталина Советский Союз был избавлен от пятой колонны. Это стало одним из факторов Победы. Сегодня же пятая колонна продолжает подрывать страну изнутри – антинародными реформами, продолжающими углублять пропасть между богатыми и бедными, разрушать экономику. Позорным загораживанием фанерными щитами Мавзолея Ленина – одного из величайших символов Победы.

Поэтому коммунисты продолжают борьбу с теми силами в нашей стране и той политикой, которая мешает нам победить.

.

Красные галстуки ярко горят

В Воронежской области прошли масштабные мероприятия в честь Дня рождения пионерии, который в 2023 году совпал со 100-летием создания в Воронеже первого пионерского отряда.

В преддверии праздника коммунисты и комсомольцы высадили 130 саженцев декоративного кустарника в Пионерском сквере, расположенном на Ленинском проспекте, 105Д. Над сквером «Пионерский» коммунисты взяли постоянное шефство. В 2022 году совместно с местными жителями активисты КПРФ и ЛКСМ высадили в сквере саженцы рябины, липы и сирени. В 2023 году планируется сделать освещение и высадить цветы на центральной клумбе.

Секретари Воронежского обкома КПРФ и комсомола посетили пионерский праздник, в котором участвовали школьники из п. Углянец Верхнехавского района, и торжественную линейку в Калаче, на которую собрались пионеры Калачеевской гимназии №1 и СОШ №6. Кульминацией торжеств стала клятва вступающих в ряды пионерии и повязывание красных галстуков почти 200 мальчишкам и девчонкам.

Пионерские праздники и приём в ряды красногалстучной пионерии прошли в Кантемировском, Каширском, Лискинском, Острогожском, Нижнедевицком, Петропавловском, Поворинском, Россошанском районах и Борисоглебском округе. Знаменательно, что возродился пионерский отряд и в самом Воронеже в школе №6 Коминтерновского района.

Всего в этот день пионерами стали около двух тысяч ребят и девчонок. А 23 мая в обкоме КПРФ прошла онлайн-встреча с вожатыми действующих пионерских отрядов, в которой приняли участие 27 педагогов и вожатых из школ и учреждений Воронежа и области.

.

О задачах КПРФ по борьбе с фашизмом и патриотическому воспитанию молодежи

Таким был основной вопрос повестки дня состоявшегося 27 мая пленума Центрального Комитета КПРФ. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов в докладе напомнил, что самой успешной наша Родина была в период строительства социализма, призвал к сплочению левопатриотических сил ради победы над неонацизмом, нацелил на активное отстаивание интересов трудового народа.

Воронежскую областную партийную организацию представляли на пленуме члены ЦК Андрей Рогатнев, Константин Чернышов, Игорь Макаров, кандидаты в члены ЦК Денис Рослик и Александр Шабунин.

Нам было предоставлено слово на семинаре-совещании первых секретарей. Мы поделились опытом работы по таким направлениям нашей работы, как антифашистская борьба, помощь сражающемуся Донбассу; увековечивание памяти о славных героях советской эпохи, памятных дат и выдающихся исторических событий; взаимодействие с ветеранскими оборонно-спортивными и военно-патриотическими объединениями; информационно-издательская деятельность.

Злодеяния оккупантов признаны геноцидом

24 мая Воронежский областной суд завершил судебный процесс, признав геноцидом злодеяния немецко-фашистских оккупантов по отношению к мирным жителям Воронежской области в период Великой Отечественной войны.

Судебный процесс проходил по иску Воронежской облпрокуратуры, который появился после обращения депутата Государственной Думы от КПРФ Сергея Гаврилова. Запрос депутата поддержала Генеральная прокуратура РФ. Судом было изучено 19 томов доказательств и дисков с видеоматериалами, заслушаны показания свидетелей.

Признание геноцида стало возможным в том числе благодаря реализации нашего проекта «Подвиг народа» в содружестве с историком Николаем Сапелкиным, патриотической общественностью области. Проведена кропотливая работа в архивах по установлению фактов и обстоятельств злодейств нацистов, выявлению мест захоронений. Во время оккупации в 1942-1943 годах области был причинен ущерб в размере более 11,7 трлн. рублей. От рук захватчиков погибло 198 тысяч человек.

Работа над проектом «Подвиг народа» будет продолжена. Необходимо увековечить память всех советских людей, сопротивлявшихся оккупантам.

.

Фонд капремонта оказался «финансовой пирамидой»

Правительство Воронежской области 30 декабря 2022 года утвердило региональную программу капремонта общего имущества в многоквартирных домах в Воронежской области на 2023-2052 годы и признало утратившей аналогичную программу на 2014 – 2044 годы с внесёнными в неё девятью изменениями.

Особенностью новой программы стало то, что сроки проведения капремонта, как правило, перенесены на 10, 20 и даже 30 лет, что означает фактический отказ от своевременного исполнения обязательств.

Жизнь доказала правоту коммунистов: без должного государственного финансирования капремонта домов и полноценного контроля эффективности использования денежных средств Фонд капремонта окажется финансовой пирамидой.

.

Международный день защиты детей - любимый праздник советской детворы

Лето, каникулы, концерты детских коллективов, демонстрация кинофильмов и мультиков, бесплатное катание на аттракционах, конкурсы рисунков на асфальте, различные призы и подарки. Все это было в СССР.

Капитализм больно ударил по маленьким гражданам России. Численность детей в России за годы капиталистических реформ снизилась с 36,1 в 1990 г. до 27,4 млн. в 2022 г. 52% семей не имеют детей или воспитывают одного ребёнка, тогда как доля семей с тремя и более детьми составляет лишь 13%.

А вот пример, связанный с подготовкой к летнему детскому отдыху в столице Черноземья. Уже с 1 июня будет открыто… 2 детских оздоровительных лагеря. Чуть позже, как клятвенно обещают, ещё 3-4. В них смогут поправить здоровье, причём, за немалую стоимость путёвки - 25 тысяч рублей за 14 дней - немногим более 9,5 тысяч воронежских детей, это 8% от общей потребности.

Для сравнения. На май-июнь военного 1945 года под разрушенным на 90% Воронежем работало 16 стационарных пионерских и функционировало более 30 передвижных туристических лагерей.

День защиты детей не должен быть лишь праздником одного дня, а обязан стать неотъемлемой жизненной философией всего российского общества – от президента и премьера до мамы с папой!

Молодёжи нужны примеры героев советского времени

В мае продолжились для ребят из сельской глубинки в Музей космической биологии при Воронежском медуниверситете и на авиазавод. В них приняли участие ребята из Острогожского, Бобровского и Калачеевского районов.

Образовательный проект депутата Сергея Гаврилова и Воронежского обкома КПРФ направлен, прежде всего, на профориентацию молодых. Приобщение к нашей богатой истории на примере медицинского университета, авиазавода также помогает им лучше разобраться в современной жизни, правильно расставить для себя акценты. Причастность к нашей истории формирует у ребят то, что принято называть патриотизмом – любовь к своей стране, готовность разделить с ней и беды, и победы.