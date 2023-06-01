По решению горДумы воронежские педагоги получат надбавки к зарплатам

фото: пресс-служба Воронежской городской Думы

31 мая на заседании городской Думы парламентарии рассмотрели ряд важных вопросов и, в частности, поддержали предложения о внесении изменений в положения об оплате труда работников общеобразовательных и дошкольных организаций. Зарплаты педагогам повысят за счет выделения дополнительных бюджетных средств на уровне региона.

Так, повышающие надбавки к окладу получат педагоги, имеющие государственные, ведомственные и региональные награды; а также воспитатели и нянечки, работающие с детьми с ограничениями по здоровью (с 2040 рублей до 2550 рублей) и детьми с аутистическими расстройствами (с 6 400 рублей до 12 200 рублей). Постоянные надбавки введут для учителей-логопедов и социальных педагогов (18 950 рублей), а также методистов (15 000 рублей).

По решению горДумы установлена денежная компенсация в размере не менее 1 500 рублей работникам общеобразовательных учреждений за работу с госпабликами организации.

фото: пресс-служба Воронежской городской Думы

Заместитель председателя комиссии Думы по образованию, культуре и социальной поддержке населения Алексей Золотарев рассказал, что изменится подход к организации питания детей с ограничениями по здоровью.

- Для детей с сахарным диабетомв учреждениях образования будет создана возможность индивидуального питания, - рассказал депутат. – Пока с такой проблемой столкнулись детсады. Но, в случае обучения такого ребенка в школе, директор принимает заявление от родителей, а врач-диетолог разрабатывает меню для ученика. Если школа в состоянии организовать индивидуальное питание, то она это делает. Если - нет, то администрация учреждения устанавливает холодильник, где родители оставляют домашнее питание и другую продукцию для своего ребенка.

фото: пресс-служба Воронежской городской Думы

Депутаты также единогласно поддержали проект, который изменит порядок расчета компенсационных выплат для руководителей ТОС. Раньше размер выплаты зависел от количества проживающих на территории ТОС человек. Однако произвести достоверный учет реально проживающих людей не представляется возможным, поскольку многие не регистрируются по месту фактического проживания. Теперь же в основу расчета используют количество частных домов или квартир, расположенных на территории ТОС.

После перерасчета у 167 руководителей ТОС размер компенсационных выплат увеличится, а у остальных сохранится без изменений.

Елена Федяшева