В мэрии Воронежа рассказали, почему при реконструкции улицы 60-й Армии нельзя избежать вырубки рябиновой аллеи

Рябиновую аллею, к сожалению, сохранить не удастся. Фото: Виталина КОРОИДОВА

Мэр Воронежа Вадим Кстенин поручил специалистам еще раз детально проработать проект реконструкции улицы 60-й Армии с его авторами. В частности, глава городской администрации отметил, что необходимо дополнительно изучить возможные варианты минимизации удаления в этом месте деревьев. Речь идет о рябиновой аллее, которая расположена на разделительной полосе.

Для более наглядного понимания на местность была «вынесена» и трассировка магистрали – в том виде, в каком она должна быть после реконструкции.

На днях на месте будущего проведения работ провели выездное совещание с участием представителей МКУ «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства», компании-проектировщика и подрядчика. Однако результаты обследования показали, что, к сожалению, одновременно выполнить работы по расширению проезжей части до трех полос в обе стороны, по устройству необходимых коммуникаций и сохранить при этом деревья невозможно.

– Это необходимость, вызванная, в первую очередь, тем, что под одним рядом этих рябин расположен коллектор ливневой канализации диаметром 600 миллиметров, – пояснил представитель компании-проектировщика Кирилл Родионов. - Проектной документацией предусматривается расширение проезжей части в направлении Бульвара Победы в сторону разделительной полосы. Направо мы не можем уйти, иначе сократим расстояние к жилым домам, плюс там тоже есть деревья. Обойтись без демонтажа старого коллектора также не получится. Дело в том, что с увеличением транспортного потока может просто обрушиться дорожное полотно. С другой стороны разделительной полосы необходимо будет расположить новый коллектор. Мы искали при разработке проекта все возможные решения, чтобы минимизировать вырубку аллеи, но другого пути, к сожалению, просто нет.

Эксперты также рассмотрели возможность пересадки деревьев. Однако вероятность приживаемости рябин, которые уже являются старыми, в новом месте практически равняется нулю. Также через несколько лет цикл жизни этих деревьев в городских условиях в любом случае начал бы естественным образом завершаться.

Так как на этом участке будут не строить новую дорогу, а реконструировать существующую, все работы выполнят с учетом сложившейся застройки и логистики. Потому проект предусматривает проведение работ в незастроенной зоне, без сокращения расстояния от края проезжей части до жилых домов. Учтут и то, что деревья также растут и на пешеходной зоне обочин, они будут сохранены, а в последующем их численность увеличится.

После реконструкции улицы 60-й Армии планируют провести компенсационную высадку, которая будет равняться количеству удаленных деревьев.

Бывшие на совещании депутаты и общественники также предлагали проработать вопрос сохранения части деревьев в зоне проведения работ с помощью корректировки проекта, касающегося демонтажа старого коллектора.

Это предложение дополнительно обсуждали 30 мая на встрече главы Воронежа Вадима Кстенина с представителями фракций городской Думы. Там рассмотрели вариант незначительного изменения трассировки инженерных сетей, которое позволит не удалять часть деревьев в зоне перекладки коллектора водоотведения. В этом случае при выполнении работ все равно будет значительно повреждена корневая система. Но при этом остается хоть какая-то вероятность, что некоторые деревья все же смогут выжить.

По итогам обсуждения профильным структурным подразделениям предстоит еще раз оценить реализуемость такого предложения.