Новая школа сможет принять не только жителей будущего квартала Воронежа, но и микрорайона «Новый Бомбей»

Фото с сайта мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

Мэр Воронежа Вадим Кстенин провел очередное расширенное совещание, на котором обсудил с подчиненными корректировку параметров комплексного развития территории жилых кварталов, прилегающих к улице 9 Января в районе остановки «Газовая».

Напомним, ранее разработанный муниципалитетом проект комплексного развития территории жилых кварталов, ограниченных улицами Малаховского, Семилукской и Краснодонской и прилегающих к улице 9 Января не нашел инвесторов, желающих взяться за его реализацию. Мэрия предлагала им вложиться в расселение горожан из 28 ветхих двух и трехэтажных домов общей площадью в 19,5 тысячи квадратных метров. Однако экономика первоначального варианта оказалась непривлекательной. Тогда мэр взял корректировку проекта на личный контроль.

По словам главы города, при расчете параметров необходимо учитывать, какие вложения потребуются инвестору для подготовки инженерной инфраструктуры и подключения к сетям, какие – на расселение, какие - на стройку, и какие – на соцобъекты.

На совещании рассмотрели приемлемый вариант, который должен более полно учитывать интересы воронежцев, муниципалитета и застройщиков. В частности, в проект внесли возведение школы на полторы тысячи мест не в границах кварталов ветхих домов, а на прилегающей к ним территории. И подходящий земельный участок для этого есть поблизости.

– Такое расположение школы представляется мне оптимальным – по соседству есть и другие земельные участки, где будет жилищное строительство. В учреждении смогут учиться также дети и из расположенного довольно близко микрорайона «Новый Бомбей», где у граждан есть запрос на места в общеобразовательном учреждении, - прокомментировал Вадим Кстенин.

Фото с сайта мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

Такие меры, в перспективе послужат росту качества жизни горожан сразу в нескольких кварталах.

– Пока территория представляет собой не очень внятный пустырь, но и школу для микрорайона «Процессор» мы начинали строить на таком же, теперь там развиваем и дорожную сеть. Аналогично должно быть и здесь. Сразу закладывайте не только коридоры для дорог, но и тротуарную сеть с наружным освещением – многие люди не повезут детей 800 метров до школы, а пойдут пешком, - добавил глава города.

В обновленных кварталах мэр поручил предусмотреть наряду с развитием уже существующих, создание новых озелененных участков. Мэр также не согласился и с предложенной в первоначальном варианте проекта достаточно плотной застройкой квартала. По мнению Вадима Кстенина, между стремлением строителей к максимальной плотности и безопасностью жителей квартала должен соблюдаться баланс.

- Поэтому «выход» квадратных метров с проекта должен быть сокращен, а в обязательствах застройщика остается проектирование, строительство и передача городу детского сада, проектирование улично-дорожной сети и новой школы на этой территории, – подчеркнул Вадим Кстенин.