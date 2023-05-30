Пенсионерка из воронежского райцентра отдала участникам СВО 100 тысяч, отложенные на свои похороны

Анна Власова с представителем борисоглебского клуба бокса, который помогает довести ее помощь до адресатов в зоне СВО. Фото: Клуб бокса ВДВ, Борисоглебск, ВКонтакте.

87-летняя пенсионерка из Борисоглебска Анна Власова материально помогла российским войскам, участвующим в СВО, куда существеннее, чем многие гораздо более обеспеченные люди. Сначала она отдала 100 тысяч рублей, которые копила на операцию по удалению катаракты. К счастью, есть на свете справедливость. Потому что эту операцию в итоге ей сделали бесплатно.

А в свой день рождения Анна Ивановна решила сделать подарок не себе, а снова российским бойцам. Она перечислила еще 100 тысяч - на этот раз отложенные на похороны. «Комсомольской правде - Воронеж» эта самоотверженная женщина рассказала, почему не могла поступить иначе.

«Я – ДИТЯ ВОЙНЫ. ВОСПИТЫВАЛАСЬ НА «МОЛОДОЙ ГВАРДИИ»

Анна Ивановна вспоминает свое детство, когда она была еще Анечкой. И сразу становятся понятны мотивы ее благородного поступка.

- Я - дитя войны, - говорит Анна Власова. - Пережила все: голод, холод… Мы были беженцами. Папа ушел добровольцем, воевал на Южном фронте и в 1943 году вернулся весь израненный. У него была травма черепа, легкие пробиты, серьезно травмированы обе ноги, случались припадки. Врачи говорили, и года не протянет. Мы с мамой за ним ухаживали так, что он прожил еще десять лет - до 1953-го. Меня воспитывали на примерах героев «Молодой гвардии». Символично, что сейчас идут бои там же, где 80 лет назад погибли Олег Кошевой, Уля Громова и их товарищи. Причем зверства бандеровцев сегодня едва ли не сильнее, чем те, которые творили немцы.

И добавляет про случай, который иллюстрирует, что ненависть националистов на Украине к русским была еще до войны:

- В 1937 году отец работал в Таганроге. Возил рабочих в войсковую часть, которая располагалась на Украине. Так вот, его Бог миловал, а на его товарищей-шоферов нападали националисты по дороге, грабили и убивали. Так что корень зла, с которым сейчас наши ребята борются, лежит гораздо глубже, чем зверства Бандеры в годы Великой Отечественной. Перед войной еще не было бандеровцев, но действовали бандиты практически по их зверским методам.

Было и очень яркое детское воспоминание времен войны:

- В 1943 году все голодали. Пищу удавалось достать с трудом. Даже подгнившая картошка и щавель считались за счастье. Как-то, помню, соседи набрали мне, тогда еще восьмилетней девочке с кудряшками, этих продуктов. Несла домой мешок гнилой картошки да ведро щавеля, оступилась и провалилась в канаву. Кричала на всю улицу, пока меня не вытащили. В то же время и помогали нашей семье хорошо. Помню, написали письмо Михаилу Ивановичу Калинину, что в родном селе у нас не осталось дома. Так пришло распоряжение от него. И колхоз купил дом.

СПАСЛА МАЛЬЧИКА НА ПОЖАРЕ И ПОЕХАЛА В РАЙОН ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

Анна Ивановна продолжает рассказывать о своей нелегкой, но очень интересной жизни:

- В 1953 году после смерти отца уехала в Латвию к родному дяде. Думала, он поможет с трудоустройством. Но оказалось, что ему просто нужна была нянька. Меня это не устраивало - пошла работать токарем, потом учетчицей. Вышла замуж. Родился ребенок, но с ним случилась беда: он с младенческого возраста был инвалидом I группы. Муж не выдержал испытания, ухаживать за больным сыном не захотел. Из-за этого разошлись. Единственное, за что ему благодарна, - заставил меня пойти учиться на продавца. Торговым работником в итоге проработала до пенсии. Стаж у меня 47 лет. Обслуживала даже правительственный буфет в Риге.

В главном городе тогда еще Латвийской ССР Анна Власова совершила настоящий подвиг. О нем она рассказывает как об обычном будничном деле:

- В 1967 году недалеко от магазина, где я трудилась, случился пожар. Мальчики лет шести и девяти, пока родители были на работе, баловались со спичками. Вспыхнул огонь. Я побежала смотреть, что там произошло. Смотрю: бежит младший, весь охваченный огнем. Прохожие: «Ах-ах», - и ничего не делают. Подбежала, сбила на нем пламя своим халатом продавца. Его потом пришлось выбросить, зато ребенка спасла.

Уже в годы перестройки в судьбе Анны Власовой случился новый резкий поворот:

- В 1988-м я получила в Риге трехкомнатную квартиру. И тут в Армении случилось землетрясение. Как патриот своей страны, поехала туда работать. Коллеги-строители восстанавливали разрушенное жилье, а мы их кормили. Прожила в Армении три года. А потом, когда вернулась в Латвию, развалился Советский Союз. И хотя меня там очень уважали, хотели дать двойное гражданство, я с сыном не осталась. Чувствовала: скоро здесь будет твориться что-то плохое. В итоге оказалась права. В 1993 году переехала в Борисоглебск (в 40 км от него в селе Карачан у меня мама жила). Точнее, сначала купила на свои сбережения жилье в Воронеже, но там меня обокрали. И я быстро поменялась на Борисоглебск. Устроилась в мясной павильон и проработала в нем до 2001 года, пока не вышла на пенсию.

«ПУСТЬ МЕНЯ ПОХОРОНЯТ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, НО РЕБЯТАМ ПОМОГУ»

С возрастом у Анны Ивановны пошла одна утрата за другой:

- Ушли из жизни сын, мама. Правда, у меня есть много родственников - в основном, племянники. Но, к сожалению, с ними общение на уровне «здравствуйте - до свидания». Одному помогла, когда были проблемы, дала немалую сумму денег. Но с тех пор он даже мне не позвонил, с днем рождения не поздравил. Так лучше нашим солдатикам помогу, чем людям, по большому счету ко мне равнодушным.

Утрата «похоронных» денег Анну Власову не пугает:

- Сейчас мне сделали операцию: удалили катаракту. Видеть стала лучше. Ноги, конечно, в силу возраста уже плохо меня слушаются, но до магазина и обратно «доползаю». А когда придет срок, в крайнем случае меня за государственный счет похоронят. Зато ребятам помогу, за нас воюющим, и Родине. Они меня, кстати, уважили. На первые переведенные мною деньги купили тепловизор. Так вот, бойцы назвали его «Анна». Это мне сообщили ребята из клуба бокса ВДВ из нашего Борисоглебска. Они мне помогают довести деньги до солдат, которые за нас сейчас воюют.

Скоро до наших солдат дойдет и помощь от широкого сердца Анны Ивановны Власовой. Фото: Александр КОЦ

Анна Ивановна обращается к землякам:

- Не время хранить деньги в чулке. Слишком много врагов на нас навалились. Сейчас трудно и солдатам нашим, и России в целом. Кто им поможет, если не мы?