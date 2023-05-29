Цифровизация клиентских сервисов: РВК-Воронеж поделился результатами с сообществом в сфере ЖКХ

Фото - Олег Харсеев. ООО "РВК-Воронеж"

О работе новой платформы он рассказал в ходе круглого стола, посвященного цифровизации ресурсоснабжения и городского хозяйства. Мероприятие организовано редакцией издания «Коммерсант-Черноземье».

Актуальные темы обсудили участники воронежского сообщества в сфере ЖКХ – представители профильных подразделений областного правительства и мэрии города, ресурсонабжающих организаций «ТНС Энерго», «МСРК Центр» – «Воронежэнерго», а также «Ростелекома» и управляющих компаний.

На предприятии давно и успешно функционирует удобная коммуникационная система для абонентов. Круглосуточно работает кол-центр, запущено мобильное приложение, на сайте есть возможность общения через личный кабинет. Для повышения удовлетворенности воронежцев работой предприятия в этом году в подразделениях внедрили новую цифровую платформу.

«Благодаря цифровизации, мы, во-первых, автоматизировали большинство операций, связанных с обращениями, заявками и выполнениями работ на сетях водоснабжения и водоотведения. Тем самым повысили эффективность информационного взаимодействия всех служб предприятия и обеспечили более оперативный результат. Теперь ответственные специалисты и операторы обладают исчерпывающим набором данных и способны принимать эффективные решения в сжатые сроки. Во-вторых, мы планируем, что эффектом внедрения станет повышение скорости обработки обращений абонентов. Таким образом, все ресурсы ситуационного центра направлены на повышение оперативности работы по устранению нештатных ситуаций в городе и при решении всех остальных запросов наших абонентов», - отметил Денис Турбанов.

Ситуационный центр предназначен для оперативного решения ключевых задач: повышения удовлетворенности воронежцев при обращении в компанию, мониторинг основных производственных показателей, кросс-функциональное взаимодействие служб водоканала.

Основными пользователями платформы сейчас являются порядка 300 сотрудников. Потенциал развития цифровой системы эксперты оценивают как высокий, что позволит в будущем подключить к ней дополнительный персонал.