Последние новости Воронежа на 29 мая 2023 года: «Факел» обыграл «Крылья Советов», ребенка попытались похитить с детской площадки

«Факел» набрал 30 очков и поднялся на 12 место. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Воронежский «Факел» обыграл самарские «Крылья Советов». Матч прошел на Центральном стадионе профсоюзов 28 мая. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу «огнеопасных». На 12-й минуте воронежский полузащитник Андрей Мендель открыл счет. На 57-й точным ударом головой Роман Акбашев удвоил преимущество. Затем гости сумели отыграть один мяч. По итогам этой встречи «Факел» набрал 30 очков и поднялся на 12 место из зоны стыков. 3 июня у воронежцев выездной матч с лидером РПЛ - питерским «Зенитом».

Десятки многоэтажек останутся без горячей воды с 29 мая по 4 июня. Краны пересохнут на время подготовки сетей к следующему отопительному сезону. Коммунальщики проверят исправность и целостность систем водоснабжения и отопления. Ресурса не будет почти во всех районах Воронежа, за исключением Центрального. Его ограничения на этой неделе не коснутся. Со списком адресов, попавших под отключения, можно ознакомиться по ссылке.

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