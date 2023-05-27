«Нужно помнить, что это не конец жизни»: в Воронежской области начался основной этап сдачи ЕГЭ

Фото: Предоставлено "КП"

– Переживал накануне. Но как человек, который уже много раз бывал в таких ситуациях - и на экзаменах в 9-м классе, и на олимпиадах, волнение свое переборол. Сдавать ЕГЭ буду по химии, русскому, базовой математике и биологии. Хочу поступить в ВГУ на бюджет. Факультетов выбрал несколько, а дальше уже по баллам посмотрю. К экзаменам помогала готовиться школа. По химии и биологии занимался с учителями-предметниками. Что касается базового уровня математики, то он не так уж и сложен, – рассказал выпускник Садовской средней школы Антон Солнцев.

Он и еще две с половиной тысячи одиннадцатиклассников Воронежской области написали первые единые госэкзамены по химии, литературе и географии 26 мая.

Фото: Предоставлено "КП"

С СОБОЙ - ПАСПОРТ, ВОДА И РУЧКА

На входе в Аннинский лицей организаторы измеряют у ребят температуру. Все личные вещи выпускники оставляют в специальных ящичках для хранения. Затем проходят через рамки металлодетекторов. Показывают педагогам паспорта, после чего участников распределяют по аудиториям. С собой одиннадцатиклассники могут взять паспорт, черную гелевую ручку и бутылку воды.

Фото: Предоставлено "КП"

– Есть исключения – инструменты, которые тоже разрешены в кабинете. Например, на химию можно брать непрограммируемый калькулятор, на географию - калькулятор и линейку. На экзамен по литературе предоставляем ребятам орфографический словарь, - объясняет руководитель пункта проведения ЕГЭ, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Аннинского лицея Дина Землянухина.

Фото: Предоставлено "КП"

В каждой аудитории установлены видеокамеры. Также в здании работают средства подавления сигналов сотовой связи.

– В нашем пункте проводят все экзамены. Ребят на ЕГЭ свозят со всего района. А на устную часть по английскому языку – даже из соседних. Первые три предмета по выбору оказались у нас не очень многочисленными. Всего 19 человек пишут химию, географию и литературу, - продолжает Дина Землянухина.

Фото: Предоставлено "КП"

ЕГЭ – ОБЫЧНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ

Две выпускницы из села Никольского Мария Попова и Ирина Свиридова два года готовились к ЕГЭ по химии. Помимо школьных уроков, занимались с репетиторами. Девочки, конечно, волнуются. Но в целом в силах уверены. Свое будущее они хотят связать с медициной.

Фото: Предоставлено "КП"

– Моральное состояние очень важно. Думаю, медитации могут помочь успокоиться перед экзаменом. Если результат будет не очень, нужно понимать, что это не конец жизни. Ничего ужасного не случится. Никто меня не убьет. Так я и настраивалась на ЕГЭ. Говорила себе, что иду на обычную контрольную работу, – поделилась еще одна выпускница – София Хвостова из Анны.

Фото: Предоставлено "КП"

Официальные результаты первых экзаменов должны объявить не позднее 13 июня. Тем временем, уже в понедельник, 29 мая, одиннадцатиклассники сдадут самый массовый ЕГЭ – русский язык. На этот предмет зарегистрировались 9438 участников.

ЦИФРЫ

Сдавать Единый государственный экзамен в 2023-м в Воронежской области будут 9793 человека. Из них – 9148 нынешние одиннадцатиклассники. Уменьшилось количество выпускников прошлых лет, желающих написать ЕГЭ – 596 человек против 473 в 2022-м. А вот студентов колледжей и техникумов, подавших заявление на участие в госэкзаменах, стало больше – 114, а годом ранее – 86. Кроме того, сдадут ЕГЭ 42 человека, не получивших аттестат ранее.

Наиболее популярными предметами по выбору в 2023 году стали:

- профильная математика профильная (5422 сдающих);

- обществознание (4327 заявлений);

- физика (2323 экзаменуемых;

- биология (1788 человека).

Как отмечают в региональном департаменте образования, третий год растет интерес к экзамену по информатике - 2096 сдающих.

Самыми немногочисленными ЕГЭ оказались иностранные языки: немецкий (13 человек), французский (10 выпускников) и китайский (4 заявления).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«В качестве подготовки уверены!»: в Воронежской области начались первые экзамены девятиклассников. Итоговую аттестацию в 2023 году пройдут более 22 тысяч учеников региона (подробнее)