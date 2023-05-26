Выходные в Воронеже: добрый фестиваль, закрытие сезона в филармонии, рахманиновский праздник

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ДОБРЫЙ КРАЙ ВОРОНЕЖСКИЙ

27 мая в столице Черноземья состоится благотворительный фестиваль «Добрый край Воронежский». Форум традиционно проходит в мае в Центральном парке.

В 11.00 в Зеленом театре наградят победителей премии общественно-государственного признания «Добронежец» за лучшие социальные проекты. Участники расскажут в интерактивной форме о своей деятельности.

С 11.00 до 16.00 на главной аллее парка запланировано много активностей - лекции, консультации, квесты, розыгрыши, конкурсы, спортивные состязания.

С 13.00 до 17.00 в Зеленом театре пройдет концертная программа с участием талантливых воронежцев.

В 17.00 начнется благотворительный концерт.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

БИБЛИОНОЧЬ

«Библионочь» пройдет 27 мая с 17.00 до 22.00 в «Никитинке». Библиотека подготовила насыщенную программу с выставками, интеллектуальными играми, флешмобом, конкурсами, творческими мастерскими, чтецким марафоном, концертом. Будут работать фотозоны «В мире русской классики» и «Волшебная библиотека». Участников ждет квиз «Игра в классику», интеллектуально-познавательная игра «Библиостанция «Воронеж», конкурс «Гимназисты, смолянки, кадеты: истории об образовании в картинах и сюжетах», многочисленные викторины и ребусы, игротека с настольными играми, развивающими эрудицию, логику, память и внимательность.

В лекционном зале пройдет чтецкий марафон «Читаем классиков». Учащиеся театральной студии прочтут отрывки из пьес Островского «Гроза», «Доходное место», «Свои люди – сочтемся» и другие. В марафоне примут участие студенты музыкального колледжа имени Ростроповичей.

Юную аудиторию ждет игра «В гостях у сказки», конкурс «Ключ, перо, корабль и Зазеркалье: волшебная страна от братьев Гримм до Шарля Перро», творческая площадка «Сказочная мастерская». На мастер-классе «Этот сказочный расписной мир» участники украсят Жар-птицу в технике свободной росписи.

В программе концерта «Обещание любви» прозвучат классические вокальные и инструментальные композиции, песни военных лет и многое другое. В завершение вечера состоится прямое включение из столицы: участников «Библионочи» в «Никитинке» поприветствует актер и писатель, автор романа «Дни Савелия» Григорий Служитель.

12+

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ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА В ФИЛАРМОНИИ

27 мая воронежская филармония закрывает сезон. В этот день пройдет концерт к 150-летию Рахманинова. В программе прозвучат Рапсодия на тему Паганини и Симфония №2 в исполнении победителя I Международного конкурса имени Рахманинова пианиста Александра Ключко с симфоническим оркестром филармонии. Начало в 18.00 (12+).

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПРАЗДНИК «РАХМАНИНОВ»

28 мая в музее-усадьбе Веневитинова состоится праздник, посвященный 150-летию композитора Сергея Рахманинова. Начнется он перезвоном колоколов. Тему духовной музыки продолжат церковные песнопения в исполнении мужского хора ART’o’dox.

В этот день гости смогут увидеть выставки Российского национального музея музыки «Сергей Рахманинов: «Я - русский композитор» и музея имени Никитина «Рахманинов. Усадебные истории», которые расскажут о жизни композитора и его музыкальной деятельности.

С 15 часов в парке музея-усадьбы начнутся мастер-классы по играм в крокет и серсо, плетению венков из трав и гончарному делу. Тут же пройдет ярмарка рамонских производителей, а все желающие смогут попробовать чай из самовара по веневитинскому рецепту.

В 17 часов на смотровой площадке начнется концерт артистов Воронежской филармонии "Рахманинов. Певец земли русской".

ДВОРЕЦ ОЛЬДЕНБУРГСКИХ

В дворцовом комплексе Ольденбургских последнюю неделю работает выставка "В пользу добра и милосердия" трех федеральных музеев.

Выставка рассказывает о медицинской и издательской деятельности одноименной благотворительной организации. Экспонаты - графику, плакаты и открытки - предоставили Русский музей, музей имени Пушкина и музей Петергоф, а также частные коллекционеры.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВЫСТАВКА В МУЗЕЕ "АРСЕНАЛ"

24 мая в музее «Арсенал» открылась новая выставка. Проект «Блокадный дневник архитектора Якова Рубанчика» подготовили сотрудник Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

Экспозиция представила репродукции рисунков из дневника Якова Рубанчика (1899 – 1948) – ленинградского архитектора и художника, пережившего блокаду. За время блокады Яков Рубанчик выполнил пером, чернилами, графитными и цветными карандашами 330 рисунков, 40 из которых представлено на выставке. Работы посвящены укрытию памятников архитектуры и скульптуры, строительству оборонительных сооружений, расчистке городских улиц, страшным последствиям бомбежек города.

Выставку можно посмотреть в парковой зоне музея до 28 июля.