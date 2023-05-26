Игорь Артамонов: Продолжаем менять Липецкую область

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Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов сегодня посетил стройплощадки социальных объектов, которые возводятся в Липецке. Везде работы ведутся в соответствии с графиком.

Детский сад в микрорайоне Звёздном внешне почти готов. Установлены окна, внутри ведётся черновая отделка. Строительство ведется с использованием инфраструктурных кредитов в рамках государственной программы «Обеспечение населения Липецкой области качественным жильём, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ». Сдать объект должны до конца года. Посещать новый детсад будут 350 детей.

В этом же микрорайоне будет построена самая большая в регионе школа – на 1500 мест. Сейчас на строительной площадке ведутся подготовительные работы. В здании будет 60 классов, спортзалы, помещения для занятий творчеством и научно-практической деятельностью, актовый зал. Срок сдачи – 2024 год.

«Детский сад и школа в этом микрорайоне необходимы. У подрядчиков в настоящее время нет сложностей с материалами. Разумеется, к работе строителей здесь особое внимание, контроль качества повышенный – здания, в которых будут воспитываться и учиться дети, должны быть надёжными и комфортными», – отметил губернатор.

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Кроме того, Игорь Артамонов посетил два учебных заведения в Липецке, которым требуется ремонт. Школе №46 выделены средства на ремонт и установку систем видеонаблюдения и речевого оповещения, приобретение металлодетекторов, оборудование помещения для охраны. Ранее здесь капитально отремонтировали кровлю. Сейчас готовятся документы для участия в федеральном отборе по программе капитальных ремонтов. Если заявку одобрят, то на полученные средства отремонтируют инженерные сети.

В школе №63 Игорь Артамонов посмотрел, в каком состоянии спортивная площадка, которую в прошлом году отремонтировали по губернаторской программе. Инвентарь крепкий и надёжный, дети каждый день занимаются здесь спортом. В здании учебного заведения в этом году будет проведён ремонт. Школа прошла федеральный отбор, выделено 150 млн рублей. На эти средства обновят инженерные сети, отремонтируют кровлю, фасад и внутренние помещения, а также приобретут новое учебное оборудование.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.