Министр сельского хозяйства России высоко оценил развитие АПК в Воронежской области

Дмитрий Патрушев: «Смог убедиться, что АПК Воронежской области развивается стабильно». Фото: с портала правительства Воронежской области.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал в своем телеграм-канале о поездке в Павловский район. Компания у него была весьма солидная – министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев и вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев. Они посетили крупное сельскохозяйственное предприятие «Агроэко», где открыли новую линию по упаковке свинины. Она позволит более эффективно сохранять продукт и быстрее доставлять его на прилавки.

Александр Гусев, Алексей Гордеев и Дмитрий Патрушев также побывали в гостях у сотрудников предприятия. Компания предоставила своим работникам комфортабельные квартиры в новых домах рядом с работой в селе Елизаветовка. Там, кроме современного жилья, есть гостиница, новые детская и спортивная площадки. Они появились в том числе благодаря программе развития сельских территорий. В планах – строительство детсада, физкультурно-оздоровительного комплекса и еще трех многоквартирных домов.

Кроме того, в рамках совещания губернатор, министр и вице-спикер обсудили, как увеличить выпуск семян с целью обеспечить высококачественными продуктами не только Воронежскую область, но и всю страну.

- Смог убедиться, что АПК Воронежской области развивается стабильно. А руководство региона относится к нему с большим вниманием и ответственностью, - резюмировал Дмитрий Патрушев.