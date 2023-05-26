Спортивные выходные в Воронежской области: решающий матч «Факела», всероссийский турнир по ММА и открытие сезона у яхтсменов

«Факел», как всегда, будут бурно поддерживать – все билеты раскуплены. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В ближайшие выходные будет немало соревнований по различным видам спорта. Но самое важное событие состоится на Центральном стадионе профсоюзов. Там 28 мая «Факел» сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Воронежская команда идет на 13 месте в Премьер-лиге, волжане – на 12-м. У «Факела» 27 очков, у «Крыльев Советов» - 29. Победа в матче в Воронеже позволит командам поменяться местами. И это не просто одна строчка таблицы. 12 место дает возможность остаться в Премьер-лиге без стыковых матчей за право остаться в ней с одной из лучших команд ФНЛ. Победа в игре с самарцами резко повышает шансы «Факела» на избежание лишней нервотрепки. Матч начнется в 16.30.

27 и 28 мая в спортивном центре «Гран-При» (улица Ворошилова, 1а) продолжатся всероссийские соревнования по смешанному боевому единоборству (ММА) памяти мастера спорта международного класса Александра Сердюкова. Поединки и в субботу, и в воскресенье начнутся в 10.00 и завершатся в 20.00.

Также 27 и 28 мая откроется сезон областных соревнований по парусному спорту. Они состоятся на Воронежском водохранилище у береговой линии парка «Алые паруса». Яхтсмены будут соревноваться с 11.00 до 17.00.

Насыщенными для любителей пейнтбола будут 27 и 28 мая в селе Верхняя Хава. Там пройдет первый этап Кубка России в 7 группе ЦФО, совмещенный с региональными соревнованиями. На специально оборудованном полигоне будут соревноваться 80 пейнтболистов с 9.00 до 18.00.

С 28 по 31 мая в спортзале СДЮСШОР по спортивной гимнастике им. Ю.Э. Штукмана (ул. Ф. Энгельса, д. 22А) состоится крупный турнир. Соревнования начнутся в 10.00, а закончатся в 14.00. В них будут участвовать около сотни гимнастов.

28 мая в Борисоглебске пройдет региональный турнир по кикбоксингу, посвященный 325-й годовщине со дня образования этого райцентра Воронежской области. Около сотни бойцов будут выяснять, кто сильнее, в универсальном игровом зале «Борисоглебский» (ул. Бланская, д. 77). Турнир начнется в 11.00, а завершится в 17.00.

27 и 28 мая в Воронеже на водохранилище померяются своей ловкостью и удачливостью в ловле донной удочкой лучшие рыболовы в рамках областного турнира. Начнутся соревнования в 8.30, а закончатся в 14.30.

С 27 по 29 мая в Боброве продолжатся и завершатся областные соревнования по быстрым шахматам, посвященные Дню Победы. Турнир пройдет в Бобровской средней школы имени В.Л.Паткина (ул. Парижской Коммуны, 59А). Интеллектуальные сражения с субботы по понедельник стартуют в 11.00, а заканчиваются в 14.30.

28 мая в Воронеже на стадионе «Чайка» (ул. Краснознаменная, д. 101) соберутся современные Робин Гуды. Там пройдут финальные соревнования по стрельбе из лука XXI Спартакиады учащихся Воронежской области 2022-2023 года среди юношей и девушек (2006-2008 г.р.). Свою меткость спортсмены будут демонстрировать с 10.00 до 15.00.

27 и 28 мая на территории спорткомплекса «Олимпик» (Московский проспект, д. 150) пройдут Кубок и первенство области по одной из разновидностей радиоспорта - спортивной радиопеленгации. Они будут продолжаться в течение всего дня – с 8.00 до 19.00.

В выходные также состоятся еще три крупных турнира. Два из них пройдут 27 мая в рамках Спартакиады среди трудящихся Воронежской области 2023 года на стадионе «Буран» (ул. Циолковского, 18). С 11.00 до 14.00 одни участники соревнований будут определять сильнейших в перетягивании каната, а другие – в легкоатлетических видах спорта.

Еще один турнир пройдет 28 мая в спорткомплексе «Динамо» (улица Ленина, 12). Там состоится Спартакиада среди КФК органов безопасности и правопорядка спортивного общества «Динамо» по мини-футболу. Соревнования начнутся в 10.00, а завершатся в 15.00.