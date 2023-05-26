Губернатор рассказал о завершении строительства хирургического корпуса онкодиспансера в Воронеже

фото: Правительство Воронежской области

На новом хирургическом корпусе областного онкологического диспансера специалисты завершили все строительно-монтажные работы полностью. Об этом поинформировал 25 мая в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев.

Глава региона уточнил, что строительство объекта было закончено на несколько дней раньше, чем планировалось. Ранее говорили о сроке в 1 июня.

Теперь власти приступят к лицензированию учреждения. Как ранее рассказывал Александр Гусев, на процедуру может уйти от 4 до 6 месяцев после получения разрешения на ввод в эксплуатацию. За это время будет завершена закупка оборудования для нового корпуса.

Напомним, учреждение общей площадью порядка 34 тысяч кв. м рассчитано на 340 коек. В него входят 12 отделений, 14 операционных, две из которых – «умные». Новый корпус предназначен для проведения диагностической, лечебной и профилактической помощи населению области по профилю «онкология». В каждом отделении предусмотрены стационары на 17-60 коек каждый.