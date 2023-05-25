Сергей Лукин: Совершенствование законодательства упрощает работу бизнеса и устраняет разбалансировку региональных и муниципальных бюджетов при едином налоговом платеже

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Комментируя его итоги, парламентарий сообщил, что значительная часть обсуждаемых законопроектов касалась налоговой сферы.

Большое практическое значение для регионов, по мнению Сергея Лукина, имеют поправки в Налоговый кодекс, призванные решить проблему задержки поступления критически важных для регионов сумм НДФЛ, возникшей в ходе применения новой схемы уплаты налогов с использованием единого налогового счета.

Одобренный Советом Федерации закон предусматривает первоочередное зачисление в бюджеты НДФЛ (налога на доходы физических лиц).

Сергей Лукин пояснил, что с 1 января 2023 года в России была введена система единого налогового счета, в соответствии с которой уплата налогов, сборов, страховых взносов осуществляется налогоплательщиком посредством перечисления в бюджетную систему единого налогового платежа на счет Федерального казначейства РФ, а налоговые органы распределяют их по бюджетам самостоятельно.

«Такой механизм упрощает бизнесу расчеты с бюджетом и создает комфортные условия для налогоплательщиков. Однако правоприменительная практика выявила весьма болезненную для всех субъектов федерации проблему. Возник риск разбалансировки финансовой сферы: поступления в региональные и особенно местные бюджеты существенно сократились, что было обусловлено установленной последовательностью и пропорциональностью зачисления средств в рамках единого налогового платежа», - обозначил серьезность сложившейся ситуации Сергей Лукин.

Он уточнил, что поступления от уплаты НДФЛ частично учитывались в счет исполнения обязанности по уплате недоимки по НДС и иным налогам, зачисляемым в федеральный бюджет.

Между тем НДФЛ – один из основных источников доходов консолидированных бюджетов регионов.

При этом, например, за первый квартал 2023 года по налоговым поступлениям бюджет Воронежа недополучил более 800 млн рублей, из них по НДФЛ – 568 млн рублей. Аналогичное положение дел наблюдалось и в других регионах. Возникающие из-за несвоевременного поступления средств кассовые разрывы вызвали значительную обеспокоенность субъектов РФ.

Стало очевидным, что механизм единого налогового счета нуждается в донастройке.

«Новый закон направлен на обеспечение стабильности региональных бюджетов. Поправки в Налоговый кодекс позволят гарантировать, что необходимые средства останутся в бюджетах регионов и муниципалитетов. На законодательном уровне исключается возможность использования поступлений от НДФЛ для погашения задолженности по другим налоговым платежам. Меняется порядок списания средств с единого налогового счета предпринимателей и компаний, зачисление НДФЛ в соответствующие бюджеты будет происходить в первую очередь», - заявил Сергей Лукин.

Разъясняя положения принимаемых в Налоговый кодекс изменений, глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, принявший участие в рассмотрении документа, добавил, что ситуацию усугублял и поздний срок уплаты единого налогового платежа – 28-е число каждого месяца. Теперь же он будет зачисляться в автоматическом режиме в счет предстоящего исполнения обязанностей налогоплательщика, сразу после подачи им уведомления в налоговый орган. Благодаря этому поступление доходов в консолидированные бюджеты субъектов федерации станет более оперативным.

Сергей Лукин подчеркнул, что, учитывая высокую социальную значимость законопроекта, инициированного председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, сенаторами РФ и депутатами Государственной Думы, его рассмотрение обеими палатами парламента прошло в максимально сжатые сроки.

Также Совет Федерации одобрил закон, освобождающий от уплаты НДФЛ при продаже земельного участка и расположенных на нем хозяйственных построек семьи, в которых воспитываются двое и более детей в возрасте до 18 лет.

Документом предусмотрено, что полученные при этом средства должны быть в том же году израсходованы на приобретение иной жилой недвижимости и не использоваться в предпринимательской деятельности. Сейчас такая норма действует лишь в случае продажи квартиры или дома, а на участок под таким домом и на хозяйственные постройки на нем она не распространяется.

Кроме того, получили поддержку сенаторов изменения в Налоговый кодекс, направленные на совершенствование механизмов защиты прав «обманутых дольщиков» при банкротстве застройщика.

Ранее не облагались НДФЛ денежные доходы, полученные гражданами – участниками строительства из средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» в случае признания застройщика несостоятельным. Однако региональными законами могут быть предусмотрены иные формы возмещения, например, предоставление другого жилого помещения. Поэтому теперь федеральное законодательство освобождает налогоплательщиков от обложения НДФЛ на доход в виде возмещения, полученного в соответствии с законодательными нормами субъекта РФ.

Необходимо отметить, что руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, выступая в ходе пленарного заседания в рамках «правительственного часа», высоко оценил сотрудничество ведомства с верхней палатой парламента.

По его словам, при непосредственной поддержке Совета Федерации за последние два года реализован ряд важных для граждан, бизнеса и в целом государства инициатив. Среди них – сокращение сроков проверок до 12 дней для получения гражданами вычетов НДФЛ, реализация в четырех субъектах РФ проекта по специальному налоговому режиму «АвтоУСН» для представителей микробизнеса, исключающего обязанность по предоставлению отчетности, и другие.

«Налоговая сфера обладает исключительной важностью для экономической стабильности государства и благополучия граждан. Совет Федерации, работая в постоянном взаимодействии с Правительством России и Федеральной налоговой службой, большое внимание уделяет своевременной корректировке налогового законодательства. Наша совместная задача – создать отлаженную налоговую систему, всемерно способствующую обеспечению экономического роста», - резюмировал Сергей Лукин.

Ольга Вороновская