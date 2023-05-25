«В качестве подготовки уверены!»: в Воронежской области начались первые экзамены девятиклассников

Фото: департамент образования Воронежской области.

Сосредоточенные и слегка взволнованные. Группы девятиклассников одна за другой выходят из подъезжающих желтых автобусов. На календаре 24 мая, а на часах еще нет девяти утра. Небольшими «кучками» ребята размещаются во дворе Хохольского лицея. Вскоре из здания выходят педагоги с табличками, на которых указан номер аудитории. Выпускники начинают новое движение и деление на отряды. О распределении по кабинетам им заранее рассказали сопровождающие. Так что школьники знают, к кому нужно подойти.

В КАЖДОЙ АУДИТОРИИ ПО ДВЕ КАМЕРЫ

Накануне более 8 000 выпускников девятых классов из Воронежской области сдали первые экзамены государственной итоговой аттестации. Свыше 5000 человек выбрали биологию, около 2300 ребят - физику, а 600 школьников - историю. В Хохольском районе эти три предмета написали 98 учеников.

– Всего у нас в 2023-м году 224 выпускника. Пунктов проведения экзамена два - Хохольский лицей и Новогремяченская средняя школа. Экзамены по выбору стараемся устраивать в одном месте – в лицее. А основные, обязательные предметы пишут в двух. Ребят централизованно собирают на автобусах и доставляют к месту проведения итоговой аттестации. По правилам в каждой аудитории, где сдают экзамен девятиклассники, должны стоять две камеры. Металлоискатели и «глушилки» сотовой связи в данном случае не обязательны, - рассказала руководитель отдела по образованию, молодежной политике и спорту администрации Хохольского района Ольга Золотарева.

Ольга Золотарева Фото: Предоставлено "КП"

«ЛЮБОВЬ К ИСТОРИИ ПРИВИЛ УЧИТЕЛЬ»

Ученика 9А класса Хохольской средней школы Полина Селицкая – бывшая акробатка. Девять лет она посвятила спорту. Сейчас любительски катается на лыжах, играет в лапту, иногда даже занимается стрельбой. В будущем хочет поступить на юридический факультет.

– Сегодня сдаю историю. Мне очень нравится этот предмет. Наша учительница привила к нему любовь. Она очень ответственно подходила к урокам и хорошо объясняла материал. Во время подготовки я частенько дополнительно прорешивала варианты, перечитывала информацию о правлении каждого князя и императора. Обращала внимание на внешнюю и внутреннюю политику. Еще в этом году буду сдавать обществознание, – делится планами Полина.

Аналогичный выбор предметов сделал и ее одноклассник – Захар Чуйков. Он тоже мечтает стать юристом.

Ребята стоят у входа в лицей в окружении друзей и приятелей. Пока их еще не начали заводить внутрь, они с интересом переговариваются и подбадривают друг дружку.

«ХОЧУ СДАТЬ БИОЛОГИЮ ХОРОШО УЖЕ СЕЙЧАС»

– Доброе утро, ребята! Переобуться можно слева на диванчиках. Далее проходим в гардероб. Оставляем вещи и идем на регистрацию, - приветствует в холле каждую группу выпускников директор Хохольского лицея Светлана Ельчанинова. - У кого с собой телефон, кладем в файлик и сдаем.

Здесь же на входе у ребят измеряют температуру. Эта одна из немногих процедур, сохранившаяся со времен коронавируса. Без лишней суеты ребята отмечаются в списках и проходят дальше, к своему организатору. Когда вся группа зарегистрируется, их поведут в аудиторию и рассадят по определенным заранее местам. На экзамен разрешено взять с собой только паспорт, письменные принадлежности воду и шоколадку.

Девятиклассница Валерия Игнатенко сдает биологию в своей школе. Выражение лица у выпускницы решительное. Хотя признается, что легкое волнение тоже присутствует.

– В будущем хочу поступить в медицинский университет. Поэтому у меня есть особый стимул сдать биологию хорошо уже сейчас, – рассказывает Лера. – Готовилась в основном на уроках с учителем и самостоятельно по дополнительным материалам – видеороликам. Еще участвовала в олимпиадах. В этом году заняла третье место на областном этапе, а в прошлом – была первой.

Второй предмет по выбору у Валерии, как нетрудно догадаться, - химия. Его школьница будет сдавать уже 30 мая.

Валерия Игнатенко Фото: Предоставлено "КП"

Одноклассницы нашей собеседницы – Лиза Панина и Виолета Жаглина – тоже решили писать биологию. Правда, они пока не определились с будущей профессией. Решили сдавать те предметы, которые в текущей момент ближе всего. Так в компанию к естественной науке примешалась гуманитарная – обществознание. Девочки рассчитывают получить хорошие оценки, потому что уверены в качестве подготовки и в «помощи родных стен».

ИЗМАТЫВАЮЩЕЕ ОЖИДАНИЕ

Для сдачи физики в лицее отвели две аудитории. Заполнены они были преимущественно мальчишками. Одной из четырех девочек, выбравших этот предмет, оказалась девятиклассница Яблоченской средней школы Ирина Мирзаева. За 20 минут до начала экзамена, уже сидя в кабинете, ее рука то коснется волос, то покрутит шариковую ручку, а еще через пару секунд скользнет по бутылке с водой.

Выпускница признается – ожидание убивает. Ребенок проснулся в 6.30. После сборов еще час провел в дороге. И последние минуты перед началом экзамена совсем уж растянулись.

– Уходить из школы после девятого класса не собираюсь. Поэтому выбрала предметы, которые знаю лучше всего: физику и обществознание. Через два года точно буду сдавать профильную математику, физику и еще какую-то дисциплину. Разберусь с ней ближе к делу, – объясняет Ирина. – К физике готовилась усиленно весь год. Ни в каких конкурсах особо не участвовала, просто посвятила время учебе. Текущая оценка по физике у меня «4». Надеюсь также написать и экзамен.

СТАРТ ДАН

Около 9.40 организаторы всех аудитории отправляются в штаб и по очереди получают задания. В случае с девятиклассниками они поступают в пункт проведения не дистанционно. Утром каждого из экзаменов уполномоченный представитель экзаменационной комиссии доставляет пакеты с заданиями из Регионального центра обработки информации и кладет их в сейф. Затем под роспись передает педагогам. А те уже в присутствии выпускников вскрывают конверты. Зачитывают инструкцию и раздают ребятам КИМы.

Фото: Предоставлено "КП"

В 10.00 экзамен стартует. И у ребят есть несколько часов, чтобы продемонстрировать уровень знаний. Официальное объявление результатов первых экзаменов ГИА должно пройти не позже 7 июня.

ПОПУЛЯРНЫЕ ПРЕДМЕТЫ И ИЗМЕНЕННЫЕ ПРАВИЛА

В общей сложности основной государственный экзамен в 2023-м сдадут более 22 тысяч девятиклассников Воронежской области. Для проведения ОГЭ в регионе будут работать 110 пунктов. Основной период итоговой аттестации пройдет с 23 мая по 17 июня. А с 26 числа по 1 июля - резервные дни для тех ребят, кто по уважительной причине не попал на экзамен или с первого раза не сдал один или два предмета. Выпускники 9-х классов пишут две обязательных дисциплины – русский и математику, а также две по выбору. Традиционно популярными оказываются обществознание и география, на третьем и четвертом местах идут биология и информатика.

В организационном и содержательном плане экзамены не претерпели в этом году никаких изменений. Ковидные ограничения уже не действуют. Рассадка стандартная – по 15 человек. Наличие масок не обязательно. Сохранилась разве что упомянутая выше термометрия. Особенности проведения итоговой аттестации коснулись лишь детей, которые прибыли в Воронежскую область из наших новых территорий - Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

– Таким ребятам предоставляется право участвовать в ГИА не в форме экзамена, а получить документ об основном общем образовании по результатам промежуточной аттестации, то есть по итогам года. Аналогичная возможность дается детям, которые приехали и из других территорий Украины. Есть у нас ребята из Харьковской и из Одесской областей. Единственный нюанс - такие школьники должны в обязательном порядке поучаствовать в итоговом собеседовании. В общей сложности, по итогам промежуточной итоговой аттестации в Воронежской области получат аттестаты 163 человека, – рассказала начальник отдела аттестации и мониторинга в системе образования дела Наталья Колесникова.