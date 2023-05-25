В Воронежской области утвердили кандидатов на праймериз «Единой России» на пост губернатора

фото: Правительство Воронежской области

Сегодня, 25 мая, состоялось заседание Президиума регионального политического совета реготделения партии «Единая Россия». Основным пунктом повестки мероприятия было формирование списка участников предварительного голосования. В него вошел по решению президиума губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Секретарь реготделения «Единой России», председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов отметил, что основная цель предварительного голосования – дать возможность жителям региона участвовать в жизни общества, определяя наиболее достойных для выдвижения кандидатов. Таким образом в список от партии включают сильных, честных, открытых людей, кого они хорошо знают и с кем связывают надежды на дальнейшее процветание региона и на решение своих насущных проблем.

В итоговый список на участие в процедуре вошли четыре человека. Среди них – губернатор Воронежской области Александр Гусев, ректор Воронежского педагогического университета Сергей Филоненко, руководитель администрации Рамонского района Роман Береснев и глава управы Левобережного района Воронежа Вадим Башилов.

фото: Правительство Воронежской области

В поддержку кандидатуры нынешнего главы региона выступил руководитель Аннинского района Василий Авдеев:

– Александра Викторовича знают и жители Воронежской области, и главы муниципалитетов как крепкого хозяйственника. Он прошел хорошую школу, возглавлял и город-миллионник, и регион. Он привил руководителям правила порядочности и результативности, сформировал команду. Именно благодаря этому регион динамично развивается.

Александр Гусев поблагодарил коллег за оказанное доверие, положительно сказал о конкурентах, что это «достаточно известные в области люди, которые имеют определенный набор серьезных достижений в работе на благо общества».

– Объективных причин для того, чтобы я отказался от участия в праймериз, нет. Считаю, что и область сегодня развивается стабильно и поступательно, и желание с возможностями поработать на благо региона у меня есть. База, которая сложилась в Воронежской области, позволяет мне достаточно уверенно принимать это решение и идти на предварительное голосование. Я – человек командный, дисциплинированный. И если партийное руководство мне доверяет, то я постараюсь это доверие оправдать, – пояснил губернатор в общении с журналистами по итогам заседания.

фото: Правительство Воронежской области

А Владимир Нетесов рассказал, что участников предварительного голосования теперь ждет защита программ на площадках, которые определит партия. Две из них будут находится в Воронеже, одна в Россоши и одна в Боброве. После этого кандидата на должность губернатора Воронежской области утвердят делегаты конференции реготделения «Единой России», которая пройдет 23 июня в столице Черноземья.

– Наша цель – продолжить развитие Воронежской области и поддерживать уверенную динамику позитивных перемен, чтобы национальные цели, поставленные Президентом РФ, были достигнуты в каждом муниципалитете, чтобы люди чувствовали реальные изменения к лучшему. На достижение этих целей направлена народная программа «Единой России», основные положения которой войдут и в предвыборную программу реготделения, – подытожил Владимир Нетесов.

Ирина Шабанова