Последние новости Воронежа на 23 мая 2023 года: сгорел уже третий склад, осужденный экс-ректор потребовал оправдания

А в Центральном парке открылся «Динопарк». Он будет работать до октября. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Накануне вечером воронежцев напугал столб черного дыма. Очевидцы массово начали публиковать в соцсетях фото и видео со страшными клубами в районе улиц Танеева и Новосибирской. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, на Цимлянской загорелся склад с пластиковыми изделиями. Сообщение на пульт дежурного поступило в 21.05. Площадь пожара составила примерно 250 квадратных метров. К 22.30 спасателям удалось локализовать огонь. По словам специалистов, клубы черного дыма связаны с особенностью горения пластика. Отметим, что это уже третий пожар подряд в течение трех дней на Левом берегу Воронежа. 20 мая загорелся склад с поддонами в районе ТРЦ «Максимир», а 21-го числа на заводе на улице Чебышева тушили взорвавшийся трансформатор.

Осужденный за мошенничество экс-ректор ВГТУ Сергей Колодяжный потребовал оправдать его. Апелляцию на приговор Ленинского райсуда подала сторона защиты в конце апреля. А 22 мая ее начали рассматривать в облсуде. Следующее заседание пройдет уже в июне. Приговор также обжалует и прокуратура. Правоохранители считают, что 5 лет колонии общего режима и штраф в миллион рублей – это слишком мягкий приговор для бывшего руководителя опорного вуза, в деле которого фигурировало почти 60 млн рублей. К слову, за время расследования и судебного рассмотрения Колодяжный успел отсидеть в СИЗО и под домашним арестом большую часть срока.

В Воронеже водителя автобуса, устроившего ДТП с 10 пострадавшими, отстранили от работы. В причинах аварии продолжают разбираться сотрудники Следственного комитета. От результатов проверки СК и будет зависеть, вернется ли на линию 34-летний житель Семилукского района. 7 мая «ПАЗ» № 60 врезался в припаркованную фуру. У пострадавших пассажиров диагностировали переломы таза, предплечья, носа и травматический шок. Водитель автобуса сначала заявил, что его ослепило заходящее солнце, а потом изменил показания. Теперь он уверяет, что его «подрезал» автомобиль. Согласно результатам экспертизы, шофер маршрутки во время ДТП был трезв.

В Воронеже открыли «Динопарк». Развлекательно-образовательный комплекс появился в Центральном парке. Объект включает экспозиции в виде фигур динозавров, зону «раскопок», погружающую в соответствующую эпоху, а также территорию для проведения небольших мероприятий. В ближайшее время пространство собираются пополнить новыми экспозициями. «Динопарк» будет работать с апреля по октябрь. Здесь на постоянной основе собираются проводить экскурсии и различные мастер-классы для детей.