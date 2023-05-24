Губернатор: «С июля воронежским бюджетникам дополнительно проиндексируем зарплаты»

фото: Правительство Воронежской области

Бюджетникам Воронежской области с июля 2023 года дополнительно проиндексируют заработную плату. Об этом стало известно 24 мая по итогам заседания облправительства. Его провел губернатор Александр Гусев, пообщавшись с главами муниципальных районов по видео-конференц-связи.

Губернатор отметил, что зарплаты бюджетников должны расти не ниже роста средней заработной платы по экономике.

- В прошлом году нам это удалось сделать, даже чуть выше, чем в экономике была зарплата. В этом году у нас такие же возможности есть. Мы видим, что за счет дополнительных доходов мы сможем с июля проиндексировать заработную плату, посмотрим какой уровень индексации будет. К той индексации, что была в начале года, мы еще добавим за полугодие, - подчеркнул Александр Гусев.

Также он заслушал доклад руководителя департамента финансов области Надежды Сафоновой об исполнении облбюджета за 2022 год. В целом ситуация сложилась положительная. Консолидированный бюджет области превысил отметку в 200 млрд и был исполнен с существенным приростом к 2021 году как по доходам, так и по расходам. Собственные доходы составили 159 млрд рублей и увеличились в 1,8 раза за 5 лет, а к уровню 2021 года на 13,5%, что выше показателя по ЦФО и среднероссийского. По объему налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета за 2022 год регион занимает третье место в ЦФО после Москвы и Московской области.

Что касается собственных доходов областного бюджета, то они поступили в объеме 128,3 млрд рублей с ростом к 2021 году на 13,5% или на 15,3 млрд рублей. По итогам 2022-го расходы составили 177,1 млрд рублей на 25 региональных госпрограмм. Расходная часть бюджета традиционно имела социальную направленность, большая часть средств — 62,7% или свыше 111 млрд рублей направлялись на отрасли социальной сферы. К примеру, на повышение оплаты труда бюджетникам – почти 7,5 млрд рублей, а на соцподдержку населения - 21,3 млрд. Всего же увеличение произошло на 15%.

Губернатор добавил, что региональный бюджет устойчивый и в его основе лежит стабильная работа областной экономики. И поручил правильно планировать расходы, чтобы исключить смещение выделения средств на конец года, в том числе в рамках исполнения нацпроектов.

Ирина Шабанова