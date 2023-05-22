. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежские библиотекари 26 мая примут участие во Всероссийской акции «Библионочь». В этом году она проходит под девизом «Читаем вместе!» и посвящена педагогам и наставникам. В ней примут участие более 20 воронежских библиотек, а также культурные центры, воронежский цирк, школы опережающего развития. Интерактивные программы пройдут на восьми площадках города. Везде будут работать красочные фотозоны. Куда сходить в «Библионочь» в Воронеже – в путеводителе «Комсомолки».

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ МАРШАКА (УЛ. МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ, 7)

Акция пройдет с 18.00 по 22.00. Познавательно-развлекательная программа «По стране невыученных уроков» проведет участников по игровым локациям:

- Дворец Грамматики - игра-путешествие по русскому языку;

- Арифметьевск - веселый экзамен по математике;

- Остров Чтения - викторины по книгам;

- Географический залив - познавательная викторина-игра;

- Переменка - поляна развлечений.

Квест-путешествие предоставит возможность сделать селфи в «Фото-ателье», посетить «Синема-парк» и «Долину призов».

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БИБЛИОТЕКА №5 (УЛ.БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО, 32)

Акция продлится с 17.00 до 20.00. В праздничной программе «Чудо-чтение» приглашает в путешествие по миру сказок. Детвора сможет создать собственного героя и придумать для него волшебную историю или сочинить сюжет для мультфильма с помощью песочной анимации.

Пройдет также мастер-класс по изготовлению поделок из бумаги, гости праздника смогут создать собственное кукольное представление или посмотреть выступления постоянных читателей библиотеки. Атмосферу праздника создадут ростовые куклы, чаепитие и подвижные игры с забавным Карлсоном.

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МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА №25 ИМЕНИ ПЕСКОВА (УЛ. ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ, 2А)

Акция пройдет с 16.00 до 20.00. В программе вечера - «КНИГОсветное путешествие» на литературном дилижансе. Для маленьких участников проведут мастер-классы по созданию собственной книжки-малышки. В пространстве по мотивам русской народной культуры гостей ждет необычный фолк-практикум по созданию куклы-берегини.

Для аудитории постарше в библиотеке собрана большая коллекция настольных игр. А также пройдут игры на свежем воздухе у библиотеки.

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БИБЛИОТЕКА №39 ИМЕНИ КОРОЛЬКОВОЙ (УЛ. ЦИМЛЯНСКАЯ, 6)

Акция БИБЛИОСУМЕРКИ пройдет с 17.00 до 20.00. Программа «Школьная вселенная» познакомит детвору с Фрекен Бок и Мэри Поппинс, Мальвиной и Пьеро. Герои из сказки «Двенадцать месяцев» проведут с маленькими участниками уроки чистописания.

Подростки и молодежь посетят «Школу чародейства и волшебства: по следам Гарри Поттера». Будет работать лавка Оливандера по изготовлению снитчей и волшебных палочек, с профессором Минервой Макгонагалл можно будет поиграть в квиддич, с профессором зельеварения Сириуссом Снегг – поставить забавные химические опыты, с профессором Альбусом Дамблдором - поиграть в руны «Велесов жребий», пройти лабиринт Волан-де-Морта и почитать Дневник Тома Реддла.

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МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 32 ИМЕНИ ТРОЕПОЛЬСКОГО (УЛ. ПЛЕХАНОВСКАЯ, 15)

Здесь участники погрузятсяь в БиблиоМАТРИЦУ. В течение четырех часов самые смелые и находчивые смогут почувствовать силу матрицы, освоить премудрости «замороженной школы», совершить путешествие в мир технических открытий и принять участие в дискуссии с графом XIX века и самым известным педагогом XX века.

Пушкинская цыганка раскинет карты, голова профессора Доуэля продемонстрирует свои знания о технических новинках величайшего разума человечества, Алиса Селезнева и Громозека научат силой мысли управлять сложной компьютерной программой.

Почетным гостем модельной библиотеки станет директор Воронежского цирка Сергей Блохин, который познакомит собравшихся с творческими планами и яркими артистами нового шоу - попугаями ара. Самым маленьким гостям праздника предстоит найти ответы на множество занятных вопросов Мальвины, подружиться с Буратино и разгадать загадку пяти монет.

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ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ ПЛАТОНОВА (УЛ. ФР. ЭНГЕЛЬСА, 14)

В 19.30 здесь прозвучит «Звон'Ok на перемену». Майский вечер в библиотеке, превратившейся на время в школу, продлится до полуночи.

Программа начнется с выступления юных артистов Воронежской студии циркового и акробатического мастерства. На импровизированном уроке физкультуры обещают заряд бодрости от знаменитого воронежского «физрука». На уроке истории можно будет заняться археологическими раскопками, изучением иероглифов и музейных экспонатов древнего Египта. Потом детвору ждет наглядный урок ОБЖ. На литературе всего за 45 минут объяснят, как писать интересные тексты, придумывать персонажа и захватывающие сюжеты.

Также будут работать интерактивные локации: уроки музыки, химии, рисования. Будут танцы, поэтический и танцевальный кружки.

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СПЕЦИАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИСКУССТВ ИМЕНИ ПУШКИНА

«Библиосумерки» пройдут с 15.00 до 21.00. В ходе открытого поэтического микрофона «Послушайте...» зрители познакомятся с творчеством воронежских поэтов. Студия «Ассорти» гимназии №9 представит литературно-музыкальную программу «Строки, добытые в боях». Выступят и учащиеся детских школ искусств. Воронежские умельцы поделятся секретами на мастер-классах. На выставках представят грамзаписи литературных произведений и театральных постановок. А в финале вечера покажут художественный фильм «Алеко» по одноименной опере Рахманинова, созданной по мотивам поэмы Пушкина «Цыганы».

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БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ НИКИТИНА

Здесь «Библионочь» пройдет 27 мая с 17.00 до 22.00. «Никитинка» подготовила насыщенную программу с выставками, интеллектуальными играми, флешмобом, конкурсами, творческими мастерскими, чтецким марафоном, концертом. Будут работать фотозоны «В мире русской классики» и «Волшебная библиотека». Участников ждет квиз «Игра в классику», интеллектуально-познавательная игра «Библиостанция «Воронеж», конкурс «Гимназисты, смолянки, кадеты: истории об образовании в картинах и сюжетах», многочисленные викторины и ребусы, игротека с настольными играми, развивающими эрудицию, логику, память и внимательность.

В лекционном зале пройдет чтецкий марафон «Читаем классиков». Учащиеся театральной студии прочтут отрывки из пьес Островского «Гроза», «Доходное место», «Свои люди – сочтемся» и другие. В марафоне примут участие студенты музыкального колледжа имени Ростроповичей.

Юную аудиторию ждет игра «В гостях у сказки», конкурс «Ключ, перо, корабль и Зазеркалье: волшебная страна от братьев Гримм до Шарля Перро», творческая площадка «Сказочная мастерская». На мастер-классе «Этот сказочный расписной мир» участники украсят Жар-птицу в технике свободной росписи.

В программе концерта «Обещание любви» прозвучат классические вокальные и инструментальные композиции, песни военных лет и многое другое. В завершение вечера состоится прямое включение из столицы: участников «Библионочи» в «Никитинке» поприветствует актер и писатель, автор романа «Дни Савелия» Григорий Служитель.