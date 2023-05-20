Появилось видео мощного пожара на складе у ТЦ «Максимир» в Воронеже

Скриншот видео Фото: Предоставлено "КП"

Мощный пожар произошел утром 20 мая на Ленинском проспекте, 174я (район ТРЦ «Максимир»). Загорелось складское помещение с деревянными поддонами. Читатели «Комсомольской правды» прислали в редакцию видео, как спасатели борются со стихией.

Скриншот видео

В данный момент площадь возгорания составляет 1,2 тысячи кв. метров. Возгорание удалось локализовать. Всего с огнем на данный момент борются 116 человек и 35 единиц техники. Задействованы поливомоечные машины от администрации города на подвоз воды и поезд РЖД.

Как уточнили спасатели, угрозы распространению огня на жилые дома нет. Кроме того, при происшествии никто не пострадал.