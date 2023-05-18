Научно-техническая конференция на Нововоронежской АЭС собрала более 70 молодых атомщиков и ведущих экспертов

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На площадке Нововоронежской АЭС состоялась молодежная Научно-техническая конференция (НТК) «Будущее - атомная энергетика», организатором которой выступило отечественное Ядерное общество при поддержке Концерна «Росэнергоатом», молодежного движения Московского центра ВАО АЭС.

Участниками конференции стали более 70 молодых ученых, инженеров, специалистов, а также ведущих экспертов, представляющих научные институты, профильные вузы, различные организации и предприятия атомной отрасли и смежные с ней сферы.

«Такие объединяющие мероприятия для молодежи и уже признанных профессионалов мы проводим более 30 лет. Это отличная возможность для молодого поколения познакомиться друг с другом, обменяться контактами напрямую, вовлечься в профессиональную деятельность. Важно, чтобы каждый, занимаясь своей непосредственной работой - научной, производственной или управленческой, - понимал многообразие направлений в отрасли и стратегию ее развития», - сказал Координатор отечественного Ядерного общества Сергей Кушнарев.

Диалог с молодежью является одним из ключевых приоритетов Правительства РФ. Госкорпорация «Росатом» уделяет большое внимание планомерной работе с молодыми сотрудниками, прилагая значительные усилия для раскрытия их кадрового потенциала, создания специализированных образовательных программ.

«Приятно видеть живой интерес молодежи, которая предлагает свои, новые, подходы к решению актуальных задач. Именно этим молодым специалистам предстоит реализовывать все те амбициозные планы и проекты, о которых мы говорим сейчас. Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии», - отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Участники НТК выступили с докладами, которые касались широкого круга вопросов о существующих и перспективных направлениях развития атомной генерации. Опытом внедрения системы предиктивной аналитики поделилась команда Нововоронежской АЭС. Специалисты НИЦ «Курчатовский институт» рассказали о будущем легководных энергетических реакторов. Системам поддержки принятия решений на АЭС на основе нейросетевых технологий было посвящено выступление представителей Ивановского энергетического университета.

«Сегодня наша страна является одним из глобальных технологических лидеров. У нас есть богатая история, мы развиваем новые бизнесы, мы можем быть полезны и в ядерной медицине, космосе, в Атомном ледокольном флоте, которому в следующем году исполняется 60 лет. Несмотря на солидный возраст, его развитие идет семимильными шагами, внедряются новые ледоколы, технологии, активно идет процесс цифровизации», - поделилась начальник отдела по развитию предприятия - заместитель руководителя Представительства в г. Москве ФГУП «Атомфлот» Кристина Матвиишина.

В рамках конференции состоялся круглый стол при поддержке Музея мировой атомной энергетики «Облик АЭС будущего через опору на историю атомной энергетики». В числе обсуждаемых тем - безопасность атомной энергетики, жизненный цикл и развитие АЭС, образование, поддержка молодежных движений и инициатив.

Научно-техническая конференция завершилась культурной программой и техническим туром на инновационный энергоблок №6 поколения 3 «+» с ВВЭР-1200.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС