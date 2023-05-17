Плохая погода и увеличение трафика: из-за чего в Воронежской области выросло число смертельных аварий

В Воронежской области происходит большое количество аварий по вине транзитных водителей. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Воронежской области увеличилось количество ДТП с погибшими. Как рассказал глава региональной Госавтоинспекции Евгений Шаталов, за четыре месяца 2023-го произошло 687 аварий с пострадавшими, что на 12% больше статистики за аналогичный период 2022-го. Скончались 92 человека. Этот показатель превышает прошлогодний на 15%.

– Основная часть ДТП пришлась на январь-февраль. Основных причин две – увеличение интенсивности трафика и неблагоприятные условия. Статистика нескольких лет показывает, что когда ясная морозная погода, лежит снег, то уровень аварийности низкий. В этом январе был неоднократный температурный переход из минуса в ноль, грязь, плохая видимость. И мы зафиксировали всплеск аварийности, связанный с наездом на пешеходов. Снега нет. На сером фоне людей плохо видно. Особенно в темное время суток и без световозвращательных элементов, – пояснил глава УГИБДД.

Израненные малыши – большое горе

Аварии с детьми – еще одно проблемное направление в работе гаишников. По словам Евгения Шаталова, больше половины несовершеннолетних страдают во время перевозки. Машины без удерживающих устройств встречаются на воронежских дорогах уже крайне редко. Однако зачастую из-за капризов ребенка родители достают его из автокресла. А сами при этом могут лихачить, выезжать на встречную полосу или превышать скорость.

– Нередко бываю в перинатальном центре: у нас есть проект по обучению молодых родителей использованию удерживающих устройств. И вижу, как мамы и папы волнительно относятся к этому вопросу. Как берегут малыша, пока он маленький. Но проходит два-три-четыре года, и такое ощущение, что родители обо всем забывают. Ребенок бегает по салону авто. Они куда-то спешат, попадают в аварии. И потом уже я встречаюсь с мамами-папами в больнице – к 1 июня, 1 сентября, перед Новым годом мы поздравляем пострадавших ребят – и наблюдаю, какое это горе для всех, когда малыши лежат израненные. Честно, не понимаю: о чем думают родители? С каждым годом детей-пассажиров страдает все больше и больше. И так по всей стране, – добавил Шаталов.

Светофоры и чат-бот для повышения безопасности

Чтобы исправить ситуацию и снизить число аварий, управление ГИБДД решило активнее использовать инженерные сооружения. Теперь их будут применять не только в выявленных местах концентрации ДТП (где произошло два и более дорожных происшествия), но и в потенциально опасных местах.

– Необходимо, чтобы все пешеходные переходы на магистралях были оборудованы светофорами. «Зебры» на периферийных улицах в пределах населенных пунктов нужно оснастить искусственными неровностями. Обеспечить круглогодичное наличие разметки и знаков на участках дорог кривых в плане профиля, где ограничена видимость. Кроме того, в начале года на загородных трассах начали работать три автомобиля скрытого мобильного контроля. А в Воронеже планируем расширить сеть стационарных приборов, – пояснил глава управления.

Евгений Шаталов. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Еще один инструмент борьбы с дорожными нарушениями – чат-бот в Telegram Беспределу.нет36. Его запустила региональная ГИБДД в конце апреля. Подключившиеся пользователи могут в режиме реального времени отправлять туда информацию о проблемах, связанных с дорожной безопасностью. Например, сообщить о пьяном водителе, проблемах со знаками или разметкой, пожаловаться на состояние дорог. Чат-бот выводит сообщения в дежурную часть, после чего полицейские начинают разбираться в ситуации. Меньше чем за месяц чат-ботом воспользовались пять тысяч человек.

Также в ближайшее время в Воронеже может появиться автоматический прибор контроля за соблюдением правил дорожного движения пешеходами. Такого устройства пока нет нигде в стране. Все существующие фиксируют лишь поведение водителей.

- На проспекте Революции прорабатываем этот вопрос с одной из организаций. Планируется установка камеры, которая будет охватывать зону вдоль тротуара и контролировать выход на проезжую часть. Если пешеход появится в неустановленном месте, понятное дело, что штрафа никакого не будет, но возникнет имитация спецсигнала и зазвучит обращение с просьбой покинуть проезжую часть, - заключил начальник управления ГИБДД по Воронежской области Евгений Шаталов.

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