В 2020 году таких ДТП было девять, а в 2022-м – уже 33. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Количество дорожных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) значительно увеличилось за последние три года в Воронежской области. Об этом рассказал начальник регионального управления ГИБДД Евгений Шаталов на встрече с журналистами 16 мая. В 2020 году таких ДТП было девять, в 2021-м – 19, а в 2022-м – 33. За четыре месяца этого года автоинспекторы зарегистрировали уже пять аварий с участием электросамокатов, в которых пострадали четыре человека. И это с учетом того, что теплая погода установилась совсем недавно и сезон двухколесного транспорта только начался.

Новые правила

С 1 марта электросамокаты, моноколеса, сигвеи, гироскутеры и другие аналогичные устройства получили новый статус. Теперь они официально считаются средствами индивидуальной мобильности. К СИМ относятся транспортные средства, имеющие одно или несколько колес (роликов), предназначенных для индивидуального передвижения с использованием двигателя. Новый статус не распространяется на обычные самокаты и ролики: катающиеся на них по-прежнему считаются пешеходами.

Согласно новым правилам, дети до семи лет могут передвигаться на СИМ в сопровождении взрослых и только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам. Ребятам от семи до 14 лет также доступны зоны, выделенные для велосипедистов. Для этой категории пользователей электросамокатами присутствие взрослых необязательно. С 14 лет разрешено передвигаться по правому краю проезжей части.

Еще одно важное нововведение – ограничение скорости. Перемещаться на средствах индивидуальной мобильности можно не быстрее 25 км/ч. Если масса вашего электросамоката не превышает 35 кг, то разрешается использовать тротуар, велосипедные и пешеходные дорожки. Однако приоритет в этом случае всегда отдается пешеходам. Поэтому пользователи СИМ должны контролировать скорость и не создавать неудобств остальным.

На электросамокатах любой массы можно ездить по правому краю проезжей части. Но делать это разрешается только на участках дорог с ограничением максимальной скорости в 60 км\ч. Кроме того, у СИМ должна быть тормозная система, а также передние и задние фары белого и красного цвета.

Зоны ограничений

Средства индивидуально мобильности не подлежат регистрации. Поэтому сказать точно, каким количеством электросамокатов пользуются воронежцы, невозможно. Однако, по словам операционного управляющего компании ООО «ВУШ» Алексея Моисеева, спрос на СИМ со стороны горожан год от года увеличивается. Сейчас в Воронеже сдаются в аренду полторы тысячи самокатов. Люди активно пользуются ими по транспортному сценарию, чтобы добраться из конкретной точки А в точку Б.

Для снижения уровня травматизма при растущей популярности СИМ в городе решили определить зоны, где движение электросамокатов запретят полностью или же ограничат их скорость до 15 км/ч.

– Коллеги уже технически ограничили скоростные возможности прокатных самокатов в части парковых зон и тех участков, где невозможно обеспечить безопасность передвижения: дорожные условия неудовлетворительные. Почему возникли вопросы о парках. Все понимают, что дополнительные риски возникают в местах с большим количеством детей. Они непредсказуемы, могут резко выбежать на дорогу. Такие факторы необходимо учитывать, – пояснил глава областной ГИБДД Евгений Шаталов. – Комиссия мэрии вместе с представителями Госавтоинспекции и шеринга будет обустраивать эти зоны знаками. С 1 марта введен новый, ограничивающий движение именно средств индивидуальной мобильности. После чего нарушителей можно привлекать к ответственности за несоблюдение правил.

no_titile Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Алексей Моисеев добавил, что зоны запретов и ограничений определяются с помощью данных, которые собирают сами самокаты.

– Наш транспорт умеет считывать неровности дорог. В определенный период мы снимаем статистику и видим некую тепловую карту с ямами, выбоинами и неровной плиткой. На основе этого вместе с аналитическим отделом принимаем решение, где закрыть движение, потому что оно небезопасно. Либо же ограничиваем скорость до 15 км/ч.

Нарушения и штрафы

Автоматическое ограничение возможно с самокатами, которые сдаются в прокат. А как контролировать соблюдение скорости на личных средствах индивидуальной мобильности? По словам Евгения Шаталова, такое превышение автоинспекторы действительно зафиксировать не смогут. Зато смогут наказать за движение в запрещающей зоне или за нахождение на устройстве более одного человека. Кстати, для водителей СИМ предусмотрены штрафы на сумму от 800 до 1500 рублей в зависимости от проступка.

– Также будем продолжать разъяснительные беседы с воронежцами. Мы провели уже два целевых рейда. Наиболее распространенные нарушения, которые выявили наши сотрудники: пересечение проезжей части не спешившись, движение по проезжей части при наличии тротуаров или велопешеходных дорожек, передвижение на СИМ больше одного человека, создание помех для движения транспортных средств. Но пока мы никого не наказывали, нет такой цели. Указывали на ошибки, напоминали об ответственности и о необходимости использования шлема. Правила не требуют средств пассивной защиты, но считаю, что это большая ошибка, – добавил начальник областного УГИБДД.

Кроме того, гаишники вместе с прокатчиками планируют провести для любителей средств индивидуальной мобильности школу вождения.