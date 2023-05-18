Спортивные выходные в Воронежской области: первенство ЦФО по практической стрельбе и Кубок среди лучших рыболовов

Практическая стрельба – весьма зрелищный вид спорта. Фото: sportbrobl.ru

В ближайшие выходные пройдет немало интересных спортивных турниров. Среди них можно выделить первенство ЦФО по практической стрельбе, то есть, стрельбе, в условиях, максимально приближенных к реальному бою. На этот раз соревнования, на которые приедут 100 спортсменов, пройдут с 19 по 21 мая в закрытом помещении – в зале воронежского спорткомплекса «Центральный» (улица Студенческая, 17). Турнир в каждый из трех дней будет начинаться в 8.00, а заканчиваться в 22.00.

Также с 19 по 21 мая состоится первенство Воронежской области по обычной стрельбе. На него приедут 70 спортсменов. Турнир пройдет в крытом стрелковом тире на улице Ю.Янониса, 6. Соревнования в каждый из трех дней будут стартовать в 9.00 и заканчиваться в 16.00.

20 мая в поселке Пригородный, относящемся к городской черте Калача, завершится крупный областной турнир по тяжелой атлетике на Кубок главы администрации Калачеевского района. В нем участвуют 150 наших земляков-богатырей. В субботу турнир начнется в 10.00 и завершится в 18.00.

В тот же день в Воронеже в спортивном центре «Гран-При» (улица Ворошилова, 1а) пройдут областные соревнования по восточному боевому единоборству памяти героя Советского Союза Василия Беляева. На них приедут около 300 спортсменов. Турнир начнется в 8.00, а закончится в 17.00.

20 и 21 мая в Воронеже в физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Димитрова, 2в состоится чемпионат области по пауэрлифтингу. 100 силачей будут демонстрировать свои возможности в субботу и в воскресенье с 10.00 до 19.00.

С 20 по 22 мая в Эртиле в спорткомплексе в переулке Садовый, 24а пройдет первенство области по баскетболу среди девушек до 16 лет (2008 г.р. и моложе). Игры будут начинаться в 9.00 и завершаться в 15.00.

21 мая на Воронежском водохранилище в районе Чернавской дамбы состоится Кубок области по рыболовному спорту (ловля спиннингом с берега). 80 лучших с специалистов этого дела в нашем регионе померяются своей ловкостью и удачей с 9.00 до 16.00.

В тот же день в Воронеже на Лебедином озере (Ленинский проспект, 125) пройдут первенство и чемпионат области по судомодельному спорту. Соревнования начнутся в 9.00, а закончатся в 18.00.

А еще в насыщенный спортивными событиями день 21 мая в Воронеже в лесу в жилом массиве «Задонье» состоятся первенство и чемпионат области по спортивному ориентированию. На турниры приедут 350 спортсменов. Соревнования стартуют в 11.00, а завершатся в 14.00.