Воронежский губернатор доложил о ходе полевых работ Президенту РФ Владимиру Путину

фото: Правительство Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в режиме видео-конференции принял участие в совещании, которое прошло под председательством Президента России в четверг, 18 мая. Глава региона доложил Владимиру Путину о ходе полевых работ и проинформировал о господдержке местных аграриев.

Александр Гусев отметил, что сегодня сельхозпредприятия региона работают в хорошем темпе:

– В сутки засевается 60 тысяч гектаров, до конца мая закончим сев. Уже засеяли 81% ранних зерновых, 90% сахарной свеклы, 70% подсолнечника, 45% кукурузы на зерно.

Также Александр Гусев отметил работу по семенному фонду: поставщики обеспечили хозяйства полностью, вся необходимая техника и оборудование для полевых работ есть.

По словам главы региона, в Воронежской области уделяется большое внимание и поддержке аграриев. Регион занимает третье место в России по заявленному объему субсидий, а по уже доведенным предприятиям деньгам – является лидером в стране. Поддержка аграриев в области в 2023 году составит свыше 7 млрд. рублей, из них 5 млрд. – федеральные средства и 2 млрд – региональные.

– Мы выполнили все задачи, которые перед нами ставил Минсельхоз РФ по доведению до сельхозтоваропроизводителей средств господдержки. По компенсирующей субсидии доведено более 90% средств, которые нам выделили, по стимулирующей субсидии доведено 80%. Все остальные средства тоже по мере поступления доводим до предприятий. Рассчитываем, как и в прошлом году, на хороший урожай, – подытожил губернатор.