Воронеж принял автомобильную экспедицию президентской платформы «Россия – страна возможностей»

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17 мая Воронежская область стала одним из пунктов маршрута первой автомобильной экспедиции вокруг Азовского моря, организованной президентской платформой «Россия – страна возможностей». Об этом рассказали в правительстве региона.

Ее суть – колонна брендированного транспорта проедет вокруг внутреннего моря России – Азовского. Экспедиция приурочена к пятилетнему юбилею со дня создания платформы «Россия – страна возможностей» Указом Президента России Владимира Путина 22 мая 2018 года.

Глава государства в конце прошлого года отметил, что «Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации. Петр I еще боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю». Кольцевой объезд участников автомобильной экспедиции станет символом нерушимого исторического единства регионов России. В рамках автомобильной экспедиции участники проедут 2 800 километров через 11 регионов. И в каждом будут проходить различные мероприятия.

В Воронеже на Площади Победы участников экспедиции приветствовал руководитель департамента госрегулирования тарифов Воронежской области Евгений Бажанов.

– По поручению губернатора Александра Гусева мы встретили участников экспедиции на воронежской земле, рассказали о том, что происходит сегодня в городе и какие перспективы в будущем. Автоэкспедиция осуществляется вокруг внутреннего моря Российской Федерации – Азовского моря. Нам очень важно, чтобы Воронежская область была отмечена на карте этого маршрута. С нашими соседями – Луганской Народной Республикой – мы поддерживаем теплые, деловые и культурные отношения и рассчитываем, что эта автоэкспедиция еще больше сблизит наши регионы, – сказал он.

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Для участников экспедиции была организована экскурсия. Они узнали интересные факты об истории Воронежа, о мирных и боевых подвигах его граждан, посетили единственный в мире памятник фронтовому почтальону, установленный у здания главпочтамта, возложили цветы у вечного огня и почтили минутой молчания память героев, отдавших свою жизнь за родину.

Главный аналитик АНО «Россия – страна возможностей» Филипп Гуров рассказал, что экспедиция – это серьезная гуманитарная миссия на Донбасс.

– Так как платформа «Россия – страна возможностей» отвечает в первую очередь за помощь гражданам страны в самореализации и в творчестве, мы везем книги, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь, проекторы для музеев, культурных центров и многое другое. Стартовала экспедиция 16 мая в Московской области, в образовательном центре нашей платформы – Мастерской управления «Сенеж». Мы уже побывали в Туле, в Ельце и рады тому, как нас принимает Воронеж. Воронежская область стала одним из передовых регионов России по числу конкурсантов проектов президентской платформы. 5 лет назад в них участвовали 6 тысяч жителей региона, в этом году – уже почти 120 тысяч. Всего в наших проектах и конкурсах за эти пять лет поучаствовала четверть миллиона жителей Воронежской области, – подытожил Филипп Гуров.

Присоединился к сбору книг для Донбасса и известный воронежский проект «Литературное варенье».

Ирина Шабанова