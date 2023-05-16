«Дала себе слово в случае исцеления заняться пчелами»: участники воронежского «Парада цветов» рассказали, как нашли своё дело

no_titile Фото: Анастасия ВАСИЛЬЕВА

Воронежцы могли полюбоваться растениями, попробовать квас из мандаринов и клюквы, подержать тараканов и пауков, а также выяснить, как защитить свои сады от болезней и вредителей.

Уже четвертый раз сюда съезжаются мастера своих дел со всей Воронежской области, чтобы поделиться своими трудами с горожанами. В этом году на «Параде» можно было встретить не только растения и насекомых, но и продукты собственного производства.

no_titile Фото: Анастасия ВАСИЛЬЕВА

Как хобби переросло в семейное дело

При входе на фестиваль нас встречают суккуленты, точнее Раффи Бадалян и его супруга, которые занимаются их коллекционированием и выращиванием.

- У нас можно найти растения, привезённые из Кореи, Италии и других стран, - рассказал корреспондентам «КП» Раффи. - Сейчас в коллекции более 500 видов: это и кактусы, и крассулы, и эхеверии, и пахиверии, и адромискусы. В общем, все на свете. Это пустынные растения, они любят много солнца и редкий полив.

no_titile Фото: Анастасия ВАСИЛЬЕВА

Жена сначала скептически относилась к новому хобби мужа. Переживала, что слишком много времени, сил и денег он тратит на свое новое увлечение, а потом сама увлеклась, поняла их красоту. Так хобби Раффи постепенно стало семейным делом:

- Моя супруга мне сейчас во всем помогает: фотографирует растения и ведет наши социальные сети. Сначала она, конечно, не поняла меня, а теперь сама фанатеет по суккулентам, - улыбается Раффи.

no_titile Фото: Анастасия ВАСИЛЬЕВА

Идем по алее ботанического сада дальше. Нос учуял сладкий и аппетитный запах, следуем за ним.

О вкусном

Мед, варенье, домашний травяной чай и свежеиспеченные блины - все это предлагали попробовать гостям фестиваля Татьяна Сенцова и ее муж. Несмотря на такое разнообразие яств на столе, основная деятельность супругов - пчеловодство.

- Около десяти лет назад у меня была аритмия. Я обращалась к врачам, лежала в больнице, в общем, перепробовала много разных методов, но ничего не помогало, - так начала свой рассказ Татьяна. - Тогда мне посоветовали как последнее спасение апитерапию (сон на пчелах). Я поехала к знакомому пасечнику и две недели у него там жила. Спала в специальном домике и постепенно начала чувствовать себя лучше. Помню, тогда еще себе пообещала, что если вылечусь, то обязательно начну заниматься пчелами.

no_titile Фото: Анастасия ВАСИЛЬЕВА

Так и получилось. Татьяна выздоровела, а маленькие труженицы стали неотъемлемой частью ее жизни. Чтобы начать свое дело, супруги переехали из Воронежа в маленькую деревню, в которой всего три дома. Сначала пасека состояла всего из двух ульев, теперь их уже больше 30.

- Для меня было очень важно, чтобы пчелы никакой химией не обрабатывались. Ведь если вредные вещества попадают на насекомых, то они попадают и в мед. Я использую только натуральные средства: тепловая камера, чистотел и пихтовое масло. Все, что зависит от меня, я делаю.

Недалеко от Татьяны собралась толпа. Направляемся туда!

no_titile Фото: Анастасия ВАСИЛЬЕВА

Почувствуй себя арахнокипером !

Как выяснилось, одним из самых притягательных мест на фестивале стал стенд с пауками. И взрослые, и дети выстраивались в очередь, чтобы подержать их и побороть страх.

- Пауками я увлекаюсь с детства, а вот первый их представитель появился у меня всего два с половиной года назад. Это был птицеед! - рассказал владелец стенда, арахнокипер (то есть коллекционер пауков) Николай Понамарев. - Я стал еще больше читать о них и знакомиться с новыми видами. Понял, что пауки - это огромный и удивительный мир.

no_titile Фото: Анастасия ВАСИЛЬЕВА

На одном птицееде арахнокипер не остановился, сейчас у него дома более ста питомцев 30 видов.

- Террариум занимает всего лишь одну стенку! – улыбается Николай. - Кормить их надо раз в неделю, и весь процесс длится не более часа. Есть у пауков еще одно преимущество: я могу куда-то уехать в отпуск на месяц и быть уверенным, что с ними ничего не случится.

Все посетители фестиваля были в восторге. Кто-то уносил домой понравившиеся растения, кто-то довольно жевал блин и запивал его горячим чаем. Малыши рассматривали подаренные им за смелость наклейки. Ведь они преодолели себя и смогли подержать на ладошке паука и крупных тараканов.

no_titile Фото: Анастасия ВАСИЛЬЕВА

Если вы не успели попасть на «Парад цветов», то не переживайте. Сотрудники ботанического сада приглашают вас на первый фестиваль пионов, который пройдет 3 - 4 июня. Обещают не менее насыщенную и интересную программу.

no_titile Фото: Анастасия ВАСИЛЬЕВА