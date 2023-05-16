В воронежском деле о хищениях на закупках гумпомощи для СВО фигурирует сумма в 8 млн рублей

Плахотин пробудет в СИЗО до 2 июля Фото: Из архива "КП"

Крупный коррупционный скандал разразился в Воронежской области. В поле зрения силовиков оказался теперь уже бывший первый заместитель директора казенного учреждения «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области» Валентин Плахотин. Его заподозрили в хищениях на закупках гумпомощи участникам СВО. «Комсомолке» стали известны подробности 16 мая.

Как рассказал собственный источник, знакомый с ситуацией, Плахотина подозревают в крупном мошенничестве на сумму не менее 8 млн рублей при организации закупок гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Следствием возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Ему уже предъявлено обвинение.

Валентина Плахотина Центральный райсуд отправил в СИЗО на два месяца еще 5 мая. Он пробудет в заточении как минимум до 2 июля. Бывшему чиновнику грозит до десяти лет лишения свободы. В данный момент ведется следствие.

Напомним, о коррупционном скандале стали известно накануне, 15 мая. Региональные власти сообщили, что практически вся команда казенного учреждения, которая отвечала за оказание гуманитарной помощи участникам СВО, отправлена в отставку. Однако пока они не проходят по делу в качестве подозреваемых, уточнил источник.

Также в правительстве региона подчеркнули, что продолжат системную работу, направленную на «снижение числа коррупционных правонарушений в региональных органах власти».