К середине недели в Воронежской области ожидается потепление до +28 градусов

Грядет жаркая погода, пора запасаться прохладительными напитками и мороженым Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Уже к середине недели в Воронежской области обещают жару. Она придет на смену теплым дням. О резком взлете температуры предупредили в региональном Гидрометцентре 16 мая.

Так, завтра, в среду, 17 мая, температура воздуха по области резко поднимется до +22...+27 градусов. В Воронеже ожидается 23-25 градусов тепла.

А в четверг, 18 мая, синоптики обещают первый самый жаркий день в этом году. По области будет до +23...+28 градусов, в столице Черноземья – 25-27 градусов тепла.

Ну и дачникам на заметку - дождей в ближайшие дни синоптики не предвещают. Судя по прогностической карте ЦФО, в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности – из-за того, что во многих районах уже сложился четвертый уровень пожарной угрозы.