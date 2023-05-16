«Эта награда для меня важна»: полковник Александр Воронцов получил памятный знак за мужество

фото: пресс-служба Воронежской городской Думы

Полковник полиции, командир ОМОН «Центр» Управления Росгвардии по Воронежской области Александр Воронцов награжден памятным знаком «Воронеж – город воинской славы». Его вручили лично председатель горДумы Владимир Ходырев и мэр Вадим Кстенин. Наш земляк удостоился этой награды за личное мужество и отвагу, которые проявил при выполнении спецзадач по обеспечению госбезопасности нашей страны. Об этом значимом событии сообщили в думской пресс-службе 16 мая.

У Александра Воронцова – поистине героическая биография. Более 30 лет он отдал службе в органах МВД на командных должностях в специальных подразделениях. Прошел десятки горячих точек, не раз принимал участие в боевых действиях. За свои заслуги перед Родиной удостоился множества государственных наград. На его груди - три ордена «Мужества». Не так давно он получил медаль «За отвагу» за успешное выполнение задач в зоне СВО на Донбассе.

Теперь в его копилке и памятный знак «Воронеж – город воинской славы». Полковник признается, что, хотя награда и не первая, но она очень важна как для него лично, так и для его подразделения.

- Мы постоянно находимся на острие, как на охране общественного порядка не только на территории нашего города, но и по всей России. Я благодарен всем, кто это сделал, это честь для моего подразделения, сказал командир ОМОН «Центр» Управления Росгвардии по Воронежской области Александр Воронцов.

Также он пояснил, что сегодня часто бывает в школах, встречается молодежью.

- Вижу, как горят глаза ребят, когда речь заходит о защите Родины, подвигах наших земляков в ходе специальной военной операции. Это важно для меня, и я обязательно продолжу эту деятельность, - заверил полковник.

Присутствующий на церемонии вручения памятного знака зампредседателя горДумы Олег Черкасов также отметил важность награды:

- Мы вручаем этот знак самым достойным и отличившимся людям. Такие, как Александр Иванович, - яркий пример для подражания, он достойный человек, который заслужил эту награду, - подчеркнул депутат.

Ирина Шабанова