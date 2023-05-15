В Воронежской области активно идет строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов

фото: пресс-служба Правительства Воронежской области

В Воронежской области активно возводят модульные ФАПы и амбулатории. Их строят в рамках программы модернизации первичного звена медицины. За последние 5 лет в регионе появилось уже более 50 таких объектов.

Именно благодаря ФАПам и амбулаториям улучшается доступность медицины на селе, обеспечивается доставка лекарств, есть возможность пройти минимальное обследование.

В скором времени современный модульный ФАП откроется в селе Елизаветовка Воробьевского района. Об этом рассказал губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале 15 мая. О нем главу региона лично просили местные жители.

- В мою общественную приемную обратилась Валентина Васильевна Шарая. Поручил выделить 3,5 миллиона рублей на строительство, - пояснил губернатор.

Сейчас ФАП уже готов и проходит лицензирование. В нем будет кабинет врача и процедурный кабинет. Учреждение смогут посещать 270 жителей села, из которых 41 — дети.

фото: пресс-служба Правительства Воронежской области

Ирина Шабанова