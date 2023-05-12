Выходные в Воронеже: парад цветов, драгоценная виолончель, кино под открытым небом

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВИРТУОЗ С ДРАГОЦЕННОЙ ВИОЛОНЧЕЛЬЮ

Два концерта даст в Воронеже виолончелист-виртуоз Александр Рамм. 12 и 13 мая музыкант, обладатель II премии XV Международного конкурса имени Чайковского, первый россиянин, ставший лауреатом одного из самых престижных конкурсов виолончелистов Paulo Cello Competition в Хельсинки, выступит в филармонии с Воронежским академическим симфоническим оркестром под управлением Игоря Вербицкого. Александр Рамм играет на инструменте мастера Габриэля Жебрана Якуба, которого называют«Страдивари наших дней». Виолончель ручной работы украшена рубинами, золотом, инкрустацией.

Для воронежцев прозвучит Концерт для виолончели с оркестром Сэмюэля Барбера. Это невероятно красивое и экстремально сложное произведение, написанное специально для русской виолончелистки Раи Гарбузовой. Кроме того, Воронежский академический симфонический оркестр исполнит «Трагическую» симфонию Франца Шуберта.

Начало 12 мая в 19.00, 13 мая в 18.00, 12+

Александр Рамм Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

15-ЛЕТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕВИЦЫ

13 мая на малой сцене театра оперы и балета пройдет вокальный концерт «Оперная классика», посвященный 15-летию творческой деятельности ведущей солистки оперной труппы Людмилы Солод.

В первом отделении концерта певица исполнит произведения русской и зарубежной оперной классики. Прозвучат сочинения композиторов Рахманинова, Верди, Беллини, Доницетти. В программу второго отделения вошли сольные арии и дуэты из известных опер в исполнении ведущих солистов театра.

За фортепиано - Светлана Гельфанд. Начало в 16.00. 12+

КОНЦЕРТЫ В БИБЛИОТЕКЕ

13 мая в библиотеке имени Никитина пройдет два бесплатных концерта.

В 13.00 выступит вокально-эстрадный ансамбль «Карамель». Программу «Весеннее настроение» юные артисты посвятят Международному дню матери, который отмечается во второе воскресенье мая. Они порадуют слушателей песнями советских и современных композиторов о Родине, природе родного края, дружбе и любви. Концерт пройдет в лекционном зале четвертого этажа «Никитинки», 6 +

А в 15.00 в библиотеке состоится творческий вечер воронежского автора-исполнителя Владимира Новикова. Программа называется «Поцелуй души». Артист, являющийся участником фестивалей авторской песни «Развеем стужу песней теплой» и «Вольная гавань», исполнит лирические песни, романсы, юмористические четверостишия. Специальными гостями концерта станут лауреат международных фестивалей авторской песни Сергей Филимонов и поэт-баснописец из Боброва Александр Солдатов. Творческий вечер «Поцелуй души» пройдет в лекционном зале четвертого этажа «Никитинки», 12+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПАРАД ЦВЕТОВ

13 и 14 мая в Воронеже состоится «Парад цветов». Межрегиональный фестиваль пройдет в ботаническом саду имени Козо-Полянского в четвертый раз.

Воронежцев ждут тысячи цветущих растений, выставки-ярмарки горшечных и садовых растений, декора и полезностей, мини-экскурсии и дегустации, мастер-классы от ведущих цветоводов и садоводов, кактусоводов и флористов, познавательные лекции, фотозоны. На детской площадке «Юный садовник» ребят научат: сеять семена, размножать растения, разбирать дары природы. Изюминкой фестиваля станет фитотека. Там будет все , что вы хотели знать о лекарственных растениях: заготовка сырья, закладка гербария, растения под микроскопом, мини-лекции о самых полезных растениях!

Пройдет презентация новой коллекции «Мишкин лес» путешественника Михаила Глущенко. А Николай Пономарев покажет свою коллекцию разноцветных пауков и расскажет секреты жизни паукообразных.

Музыкальное настроение создадут на фестивале выступления студенток ВГУ Екатерины Антиповой, Ларисы Малаховой Павла Зацепилова.

В субботу фестиваль (Олимпийский бульвар, 12) будет работать с 10.00 до 17.00, в воскресенье с 10.00 до 16.00, 0+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВРЕМЯ ИСТОРИИ

14 мая в парке «Не учеба» (Фабричный переулок, 8) пройдет фестиваль «Время истории».

Откроется он в 12.00. Воронежцы могут посмотреть выставку экспонатов и макетов вооружения Великой Отечественной войны.

В 12.30 сотрудники дворцового комплекса Ольденбургских познакомят горожан с другой военной эпохой - Первой мировой войной.

В 13.30 пройдет мастер-класс «Голубь мира».

В 21.00 в парке стартует первый киновечер под открытым небом.

Посетить мероприятия можно бесплатно. 12+

СПЕКТАКЛИ

В театре оперы и балета 14 мая в 12.00 и 18.00 - опера Равеля для детей в одном действии «Дитя и волшебство» (0+). В театре драмы 14 мая в 18.00 - лирическая комедия в двух действиях "Серафима" (16+).

В театре кукол 13 мая в 11.00 и 14.00 - сказка "Волк и семеро козлят" (2+), в 16.00 и 17.30 - "Про умную собачку Соню" (3+), 14 мая в 11.00 и 14.00 - "Теремок", в 16.00 и 17.30 - "Про умную собачку Соню" (3+).

Про умную собачку Соню Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЖИЗНЬ, ОБИЛЬНАЯ СВЕТОМ И ТЕНЯМИ

Во Дворце Ольденбургских можно посмотреть выставку, посвященную 145-летию покупки имения «Рамонь» Ее Императорским Высочеством принцессой Ольденбургской.

Выставочный проект рассказывает об этапах формирования личности принцессы Евгении Максимилиановны, ее неустанной работе на благо России, о новой жизни, подаренной селу Рамонь царственной владелицей имения.

На выставке представлены фотографии и документы, музейные предметы, иллюстрирующие историю семьи принцессы Ольденбургской, уникальные артефакты, отражающие ее пребывание в Рамони. Впервые экспонируется один из фрагментов кессонного потолка библиотеки рамонского дворца, изображение на котором выполнила в технике пирографии (выжигания) сама Евгения Максимилиановна.

фото дворца Ольденбургских

А в Доме с ризалитами Дворцового комплекса Ольденбургских работает выставка «В пользу добра и милосердия. К 130-летию Общины Святой Евгении». Выставка рассказывает о медицинской и издательской деятельности Общины Святой Евгении, как о социокультурном феномене конца XIX – начала XX века, по сегодняшний день привлекающем повышенное внимание к Общине Святой Евгении не только специалистов по истории медицины, но и искусствоведов, и коллекционеров. За 30 лет существования издательства Общины Святой Евгении было выпущено более 6500 открыток, более 150 книг, альбомов, брошюр и каталогов.

Помимо благороднейшей задачи – сбора денег на благотворительные цели, издания Общины выполняли миссию просветительскую, способствуя приобщению широких слоев населения к шедеврам отечественной культуры. С издательской группой Общины сотрудничали известные художники: Репин, Бенуа, Врубель, Бем, Маковский, Бакст.

Выставка показывает произведения графики из коллекций Русского музея, музея-заповедника «Петергоф», Всероссийского музея Пушкина, редкие книги из собраний воронежских музеев, открытки, предоставленные частными коллекционерами.

Посетить выставку можно до 28 мая.