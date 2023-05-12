В Нововоронеже при поддержке атомщиков состоялся велопробег с участием более 200 человек, посвященный Дню Победы

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Организатором велопробега выступила Организация молодых атомщиков и отдел социального развития Нововоронежской АЭС при поддержке профкома НВАЭС и администрации г. Нововоронежа.

На старте участников регистрировали, вручали футболки и проводили инструктаж о правилах участия в велопробеге. Велосипедистам предстояло преодолеть 20 километров. Маршрут пролегал по живописным окрестностям города атомщиков.

«Велопробег - это отличный способ провести субботнее утро вместе со своей семьей за активным отдыхом. Еще более важно то, что мероприятие мы посвятили Дню Победы, подвигу наших дедов и прадедов, подаривших нам все, что мы имеем сегодня. Мы должны сохранить все это в нашей памяти и передать новым поколениям», - сказал председатель Организации молодых атомщиков Нововоронежской АЭС Владислав Любавин.

В этом году участниками велопробега стали более 200 человек - работники Нововоронежской АЭС и других предприятий Госкорпорации «Росатом», представленных в Нововоронеже, жители города. Главным критерием допуска к мероприятию было наличие исправного велосипеда. На велопробег приехали целыми семьями: дети с малых лет приобщаются к спорту, вдохновляясь примером родителей. Среди велосипедистов было много участников проекта «ЗОЖ Амбассадор Росатома», который объединил любителей здорового образа жизни и помог увеличить число нововоронежских атомщиков, активно занимающихся спортом.

«Люблю спорт во всех его проявлениях, но больше всего люблю ездить на велосипеде. Участвую в велопробеге второй год подряд. В прошлом году проехала более 1 тыс. километров», - поделилась лаборант-металлограф отдела дефектоскопии металлов и технического контроля Нововоронежской АЭС Олеся Стекленева.

Финишировали велосипедисты у мемориала «Звезды Славы», отдав дань памяти героям Великой Отечественной войны. Почувствовать атмосферу главного майского праздника участники могли сполна, отведав фронтовой каши.

Для справки:

Сегодня группы волонтеров, которые есть в каждом регионе, бережно хранят память о героях Великой Отечественной войны и по крупицам собирают информацию о родственниках, сражавшихся на фронте и трудившихся в тылу. Они также участвуют в поддержке ветеранов, в работе «Вахты Памяти» и в других патриотических мероприятиях.

День Победы близок и дорог каждому россиянину. Через сохранение памяти о Великой Отечественной войне сегодняшнее поколение отдает дать предшествующим. Преемственность исторической памяти народа России является важным фактором развития страны. Правительство РФ, местные органы власти, крупные российские компании по мере сил поддерживают проведение памятных мероприятий, оказывают помощь ветеранам. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС