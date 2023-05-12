Последние новости Воронежа на 12 мая 2023 года: общегородской выпускной отменили, экс-главе департамента культуры ужесточили приговор

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Бывшему руководителю воронежского департамента культуры ужесточили наказание за мошенничество. Коллегия Воронежского областного суда рассмотрела апелляцию по делу Эмилии Сухачевой. В прошлом ноябре ее признали виновной в хищении 870 тысяч рублей во время подготовки благотворительного бала «Рождественские встречи» в 2019 году. Тогда Сухачеву приговорили к 2,5 годам условно и лишили права занимать определенные должности на 3 года. Теперь же суд ужесточил наказание. Условный срок заменили принудительными работами с удержанием 15% заработка в доход государства.

В Воронеже отменили общегородской выпускной. Как уточнили в мэрии, праздники для одиннадцатиклассников будут организовывать и проводить в каждой школе отдельно. Последние звонки для ребят 9 и 11 классов прозвучат 22 и 23 мая. А выпускные вечера пройдут 23 и 24 июня. Точную дату определит руководство каждого отдельного учебного заведения.

В Воронежской области ужесточат наказание за нарушение запрета использования дронов. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба региона. Ранее по распоряжению губернатора воронежцам запретили использование БПЛА без специального разрешения. Однако власти посчитала, что ситуация требует принятия более жестких мер. Предполагается введение значительных штрафов для нарушителей. Кроме того, спецслужбы будут применять к таким БПЛА жесткие меры безопасности, включая их полное уничтожение.

В Воронеже изменят маршрут двух автобусов. Об этом сообщили в городской администрации. Автобус № 19 с 15 мая будет ездить из Тенистого до остановки «ул. Морозова». Маршрут, таким образом, продлится. Сделают это для того, чтобы компенсировать отсутствие переставших ездить автобусов № 71. А вот автобусы № 32 «ул. Перхоровича – ул. Тверская» будут следовать через Чернавский мост, а не через Северный. Их маршрут изменят временно – для улучшения обслуживания пассажиров в летний период с 15 мая по 1 сентября.