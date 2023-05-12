«Единая Россия» открыла Штаб общественной поддержки в Воронежской области

фото: Воронежская областная Дума

Штаб общественной поддержки в Воронежской области один из 25 Штабов, которые «Единая Россия» открывает по всей стране. Это совершенно новый формат, многофункциональное пространство, реальная площадка для диалога с людьми.

В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель председателя Совета Федерации, сенатор от Воронежской области, координатор федерального партийного проекта «Старшее поколение» Галина Карелова, губернатор Воронежской области Александр Гусев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

фото: Воронежская областная Дума

Владимир Нетёсов рассказал, что в Воронежской области Штаб станет еще одной многоуровневой площадкой для открытого общения партии с жителями региона и общественниками, а также сбора и продвижения гражданских инициатив. На его платформе будут проходить встречи, познавательные семинары, обучающие курсы. Штаб общественной поддержки объединит людей со всей области из самых разных общественных, волонтёрских движений и НКО, всех тех, кто сегодня оказывает помощь фронту и семьям участников СВО.

фото: Воронежская областная Дума

«Идет системная работа, и сегодня на повестке дня стоит основная задача – повышать качество жизни воронежцев, создавать комфортные условия. У нас идет синхронизация с органами власти, общественными, медийными и экспертными сообществами. Штаб общественный поддержки «Единой России» – это «точка сборки» идей и инициатив, направленных на развитие региона, приносящих конкретную пользу людям», – подчеркнул Владимир Нетёсов.

Как отметила заместитель Председателя Совета Федерации, координатор федерального партийного проекта «Старшее поколение» Галина Карелова, Штабы общественной поддержки «Единой России» станут пространством продвижения различных гражданских инициатив, направленных на укрепление и развитие российского общества.

фото: Воронежская областная Дума

«Новая партийная площадка объединит молодых людей и граждан старшего возраста, волонтеров и участников различных общественных движений, представителей органов государственной власти и бизнес-сообщества. В Штабе общественной поддержки будут обсуждаться новые законодательные и общественные инициативы, меры государственной поддержки, волонтерские акции, интересные идеи и предложения граждан», – отметила Галина Карелова.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подчеркнул, что Штаб общественной поддержки становится дополнительной площадкой для общения.

«Здесь мы сможем не только принимать какие-то предложения, но и в комфортной обстановке встречаться с экспертами и обсуждать развитие. Владимир Иванович сказал уже, что народная программа «Единой России» успешно реализуется на территории области. Более того, могу сказать, она легла в основу тех планов работы правительства области, которые реализуются в последние годы. Это систематизирует нашу работу, направляя наши планы и внимание на самые ответственные, самые злободневные направления и проблемы», – заявил губернатор Александр Гусев.

фото: Воронежская областная Дума

В день открытия на площадках Штаба были организованы фотозона для всех желающих, мастер - класс для граждан старшего возраста по художественной росписи тарелок.

Открылась выставка детских рисунков, плакатов и поделок, подготовленных в рамках марафона «Наша Победа». Гостями площадки стали ветераны, юнармейцы, представители НКО и волонтерских организаций, оказывающих поддержку военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции.

фото: Воронежская областная Дума

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» провели занятия с пожилыми воронежцами по цифровой грамотности «Смартфон не просто телефон». Пожилых людей обучали, как установить полезные программы: шагомер, водное напоминание, онлайн-банки, также рассказали про работу портала Госуслуг. Воронежские молодогвардейцы предложили масштабировать данный проект. Галина Карелова поддержала инициативу о реализации совместного проекта «Молодой Гвардии» и партпроекта «Старшее поколение» на территории субъектов Российской Федерации.

«Штаб общественной поддержки – первая партийная площадка, полностью оборудованная для молодежи и реализации её инициатив. «Молодая Гвардия Единой России» поддерживает этот проект, наши региональные отделения проводят мероприятия и реализуют свои идеи во всех открытых Штабах по стране. В том числе МГЕР объединилась со Штабами, чтобы проводить обучение по информационной грамотности для старшего поколения в рамках акции «Смартфон - не просто телефон». Ранее наши молодогвардейцы проводили подобные обучающие встречи ко Дню пожилого человека и Дню рождения рунета. Сейчас в Штабах мы сможем систематизировать нашу традиционную работу в этом направлении, сделать общение молодежи и старшего поколения регулярными, в комфортной обстановке и с максимальной пользой для обеих сторон», – рассказал председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

фото: Воронежская областная Дума

Напомним, в апреле 2022 года «Единая Россия» перезагрузила работу Штабов общественной поддержки, которые были созданы годом ранее.

Первый обновлённый Штаб открыли в Ижевске. Позднее начали работать Штабы в Южно-Сахалинске и Удмуртии. В 2023 году Штабы общественной поддержки «Единой России» уже появились в Волгограде, Ульяновске, Иванове, Кемерове, Абакане, Новосибирске, Хабаровске, Рязани, Якутске и Нижнем Новгороде.

Штаб общественной поддержки «Единой России» – это многофункциональное пространство для диалога между представителями партии и общества, а также для сбора, анализа и продвижения гражданских инициатив. В каждом их них оборудована общественная приёмная, площадка для совместной работы, спикер-зал, молодёжная зона и детский уголок.

Александр Иванов