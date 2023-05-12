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Спорт12 мая 2023 15:18

Спортивные выходные в Воронеже: битва «Факела» с «Пари НН», крупные турниры по дзюдо и регби

Также состоятся региональные соревнования по теннису, баскетболу, гребле, армрестлингу, тайскому боксу, тхэквондо
Юрий КОЗЛОВ
«Факелу» предстоит настоящая битва, надо его как следует поддержать!

«Факелу» предстоит настоящая битва, надо его как следует поддержать!

Фото: Юрий КОЗЛОВ

Множество спортивных событий ждет жителей Воронежской области на предстоящих выходных.

Самым важным станет матч «Факела» против нижегородского «Пари НН». Победа может обеспечить воронежскую команда гарантией от прямого вылета в ФНЛ. И отрыв в «Пари НН» на четыре очка в борьбе за то, чтобы остаться в Премьер-лиге без стыковых матчей. К тому же это будет первый матч нового главного тренера «Факела» Вадима Евсеева в Воронеже. Игра пройдет 14 мая, начнется она в 19.00.

Среди других турниров можно отметить первенство ЦФО и СЗФО по регби. Игры настоящих мужчин пройдут на стадионе «Буран» (улица Циолковского, 26) с 13 по 22 мая. Начинаться они в каждый из этих дней будут в 9.00 и завершаться в 16.00.

С 12 по 14 мая в СДЮСШОР № 33 (Бульвар Победы, д.17Б) состоятся четвертые межрегиональные соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет (2009-2010 г.р.). Они посвящены памяти офицеров группы антитеррора «Альфа» Воронцова В.М., Прокофьева В.А. Турнир будут представительным – на него приедут 150 дзюдоистов. Все три дня соревнования будут стартовать в 9.00 и заканчиваться в 18.00.

13 мая в Воронеже на базе «Буревестник» (ул. Димитрова, 2в) пройдет чемпионат области по гребле на байдарках и каноэ. В нем будут участвовать 200 спортсменов. Заплывы стартуют в 9.00 и завершатся в 15.00.

Сразу несколько турниров на выходных состоится в спортивном центре «Гран-При» (Ворошилова, 1а). 13 мая там пройдет областной турнир по армрестлингу «Битва за Воронеж». 60 спортсменов будут меряться крепостью рук с 10.00 до 18.00.

13 и 14 мая в «Гран-При» состоится Кубок Воронежской области по скалолазанию. 100 спортсменов будут штурмовать вершины и в субботу, и в воскресенье с 10.00 до 17.00.

14 мая там же пройдут крупные областные соревнования по тхэквондо. На них приедут 300 спортсменов. Поединки стартуют в 10.00 и закончатся в 18.00.

С 13 по 15 мая в Эртиле в спорткомплексе на пер. Садовый, 24а пройдет первенство Воронежской области по баскетболу среди команд девушек до 16 лет (2008 г.р. и моложе). Все три дня турнира игры продлятся с 9.00 до 15.00.

В Воронеже с 13 по 15 мая состоится первенство области по морскому пятиборью. В него входят соревнования по плаванию, гребле, парусному спорту, стрельбе и бегу. Соответственно турнир будет проходить на трех площадках: во Дворце подводного спорта ДОСААФ России (Набережная 15А), в тире (Проспект Труда, 48) и в лесу в Центральном парке (ул. Ленина, 10).

Также в лесу, но на улице Екатерины Зеленко недалеко д. 6а 13 мая пройдут чемпионат и первенство Воронежской области по спортивному ориентированию. Соревнования стартуют в 15.00 и завершатся в 18.00.

Еще два интересных турнира 13 мая пройдут в райцентрах Воронежской области.

В Семилуках в физкультурно-оздоровительном комплексе на ул. 25 лет Октября, 138А/1 состоятся первенство и чемпионат области по тайскому боксу. Поединки начнутся в 11.00 и продлятся до 19.00.

А в Богучаре 150 богатырей померяются силами в гиревом спорте. Областные соревнования, посвященные Дню Победы, пройдут в СОК «Юность» (ул. Дзержинского, 21 а). Стартуют они в 9.00, а завершатся в 18.00.