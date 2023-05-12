Спортивные выходные в Воронеже: битва «Факела» с «Пари НН», крупные турниры по дзюдо и регби

«Факелу» предстоит настоящая битва, надо его как следует поддержать! Фото: Юрий КОЗЛОВ

Множество спортивных событий ждет жителей Воронежской области на предстоящих выходных.

Самым важным станет матч «Факела» против нижегородского «Пари НН». Победа может обеспечить воронежскую команда гарантией от прямого вылета в ФНЛ. И отрыв в «Пари НН» на четыре очка в борьбе за то, чтобы остаться в Премьер-лиге без стыковых матчей. К тому же это будет первый матч нового главного тренера «Факела» Вадима Евсеева в Воронеже. Игра пройдет 14 мая, начнется она в 19.00.

Среди других турниров можно отметить первенство ЦФО и СЗФО по регби. Игры настоящих мужчин пройдут на стадионе «Буран» (улица Циолковского, 26) с 13 по 22 мая. Начинаться они в каждый из этих дней будут в 9.00 и завершаться в 16.00.

С 12 по 14 мая в СДЮСШОР № 33 (Бульвар Победы, д.17Б) состоятся четвертые межрегиональные соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет (2009-2010 г.р.). Они посвящены памяти офицеров группы антитеррора «Альфа» Воронцова В.М., Прокофьева В.А. Турнир будут представительным – на него приедут 150 дзюдоистов. Все три дня соревнования будут стартовать в 9.00 и заканчиваться в 18.00.

13 мая в Воронеже на базе «Буревестник» (ул. Димитрова, 2в) пройдет чемпионат области по гребле на байдарках и каноэ. В нем будут участвовать 200 спортсменов. Заплывы стартуют в 9.00 и завершатся в 15.00.

Сразу несколько турниров на выходных состоится в спортивном центре «Гран-При» (Ворошилова, 1а). 13 мая там пройдет областной турнир по армрестлингу «Битва за Воронеж». 60 спортсменов будут меряться крепостью рук с 10.00 до 18.00.

13 и 14 мая в «Гран-При» состоится Кубок Воронежской области по скалолазанию. 100 спортсменов будут штурмовать вершины и в субботу, и в воскресенье с 10.00 до 17.00.

14 мая там же пройдут крупные областные соревнования по тхэквондо. На них приедут 300 спортсменов. Поединки стартуют в 10.00 и закончатся в 18.00.

С 13 по 15 мая в Эртиле в спорткомплексе на пер. Садовый, 24а пройдет первенство Воронежской области по баскетболу среди команд девушек до 16 лет (2008 г.р. и моложе). Все три дня турнира игры продлятся с 9.00 до 15.00.

В Воронеже с 13 по 15 мая состоится первенство области по морскому пятиборью. В него входят соревнования по плаванию, гребле, парусному спорту, стрельбе и бегу. Соответственно турнир будет проходить на трех площадках: во Дворце подводного спорта ДОСААФ России (Набережная 15А), в тире (Проспект Труда, 48) и в лесу в Центральном парке (ул. Ленина, 10).

Также в лесу, но на улице Екатерины Зеленко недалеко д. 6а 13 мая пройдут чемпионат и первенство Воронежской области по спортивному ориентированию. Соревнования стартуют в 15.00 и завершатся в 18.00.

Еще два интересных турнира 13 мая пройдут в райцентрах Воронежской области.

В Семилуках в физкультурно-оздоровительном комплексе на ул. 25 лет Октября, 138А/1 состоятся первенство и чемпионат области по тайскому боксу. Поединки начнутся в 11.00 и продлятся до 19.00.

А в Богучаре 150 богатырей померяются силами в гиревом спорте. Областные соревнования, посвященные Дню Победы, пройдут в СОК «Юность» (ул. Дзержинского, 21 а). Стартуют они в 9.00, а завершатся в 18.00.