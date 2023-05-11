Последние новости Воронежа на 11 мая 2023 года: беспилотники атаковали полигон, для самокатов закроют часть города

9 мая в «Орленке» двое подростков на электросамокате сбили 6-летнего малыша. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Утром 10 мая два беспилотника атаковали военный полигон под Воронежем. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, в результате мер воздействия один из них отклонился от курса и упал, второй уничтожен огневым поражением. Утром 9 мая сбили еще один беспилотник, он не долетел до аэродрома.

В Воронеже до конца июня не будет ходить троллейбус №11. Временные ограничения ввели из-за работ коммунальщиков. Они продлятся с 11 мая и до 30 числа следующего месяца. В этот период будут заниматься техническим перевооружением участка теплотрассы в районе домов № 2 и № 4 по улице Героев Стратосферы и у дома № 8/1 на Ленинском проспекте.

Часть Воронежа закроют для электросамокатов. Из-за участившихся происшествий со средствами индивидуальной мобильности городское управление транспорта начало разработку специальных документов. Регламент будет распространяться как на предоставляемые в аренду, так и личные средства передвижения. В городе организуют зоны с максимально допустимой скоростью до 15 км/ч, а в целом по Воронежу разрешат ездить не быстрее 25 км/ч. Также появятся участки, где средства индивидуальной мобильности запретят полностью.

В Воронеже мужчина заставил подростка извиняться за мат перед своей собакой. Дикий случай произошел вечером 9 мая на улице Лизюкова. Горожанину не понравилось, что проходивший рядом мальчик лет 12-14 ругается матом. Схватил его, стал бить и требовать, чтобы подросток извинился за слова перед собакой. Прохожие вмешиваться не стали, а вот видео сняли и выложили в Сеть. Следователи начали проверку по факту избиения ребенка взрослым.

В Воронеже назначили нового вице-мэра по градостроительству. С 10 мая к этой работе приступил Дмитрий Гладких. В строительной отрасли он трудится уже больше 20 лет. В основном, занимал инженерные и руководящие должности, связанные с контролем капитального строительства. Ранее вице-мэром по этому профилю был Александр Головацкий. В конце февраля 2023-го он подал заявление по собственному желанию, которое удовлетворили.