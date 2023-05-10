При поддержке атомщиков в Воронежской области открыли памятник легендарному летчику Александру Мамкину

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В с. Бутырки Репьевского района Воронежской области состоялось открытие памятника летчику Александру Мамкину*, который в годы Великой Отечественной войны при выполнении уникальной операции «Звездочка» по эвакуации людей из Полоцкого детского дома ценой своей жизни спас более 90 человек.

Инициативу общественности и ветеранов Репьевского района по увековечиванию памяти своего земляка поддержало руководство Концерна «Росэнергоатом» и Нововоронежской АЭС.

«В Репьевском районе сосредоточена мощная духовная сила всей Воронежской области. Появление замечательного памятника герою Великой Отечественной войны делает это место особенным. Мы помогли осуществиться мечте жителей района, чтобы память о подвиге Александра Мамкина оставалась в сердцах людей как можно дольше, чтобы новые поколения воспитывались на лучших примерах героизма, стойкости, самоотдачи и были созидателями, - сказал директор Нововоронежской АЭС, депутат Воронежской областной Думы Владимир Поваров.

В торжественном мероприятии приняли участие представители правительства Воронежской области, администрации Репьевского района и городского округа город Нововоронеж, руководство Нововоронежской АЭС, духовенство, педагоги, школьники, жители села.

«Открытие памятника Александру Мамкину — необходимое и по-настоящему значимое событие. Мы с вами, наши дети, внуки будем свято хранить память о подвиге героя, который будет помогать нам всегда делать правильный жизненный выбор», - сказал заместитель губернатора Воронежской области Сергей Соколов.

Право снять защитную ткань с памятника доверили детям и учительнице Бутырской школы Марии Гадецкой, возглавляющей поисковую школьную группу «Новое поколение».

«К этому знаменательному событию для нашего села, всего района и даже Воронежской области мы шли давно. Много лет назад патриотический клуб Бутырской школы нашел упоминание о подвиге нашего земляка, очень заинтересовался этой темой, собрав богатый материал. Этот символ памяти о погибшем герое не даст забыть свои корни, поможет сохранить традиции. Подвиг Александра Мамкина священен, это настоящее олицетворение настоящего человека, мужчины, воина», - отметил глава Бутырского сельского поселения Константин Дмитрук.

Автором памятника стал воронежский скульптор Алексей Дикунов, который в течение пяти месяцев работал над скульптурной композицией героя из бронзы: тщательно изучал сохранившиеся фотографии героя, изготавливал макет.

«Когда создаешь такие памятники настоящим героям, полностью погружаешься в их историю, и всегда задумываешься, как вроде бы обычный человек из глубинки, а способен на такой подвиг самопожертвования», - поделился скульптор Алексей Дикунов.

В завершение мероприятия память летчика Александра Мамкина и всех тех, кого коснулась война, кто сражался с немецко-фашистскими захватчиками на фронтах Великой Отечественной войны, почтили минутой молчания.

Справка.

*Александр Петрович Мамкин родился в хуторе Крестьянский Репьевского района в 1916 году. В 1944 году он, как один из лучших пилотов, был отобран для выполнения уникальной операции «Звездочка», целью которой было спасение более 150 воспитанников Полоцкого детского дома. За плечами 27-летнего парня к тому времени было уже более 70 боевых вылетов. В последний рейс Александр Мамкин вылетел 11 апреля. Самолет был перегружен до предела. В двухместный самолет удалось вместить помимо самого летчика 10 детей, воспитательницу и двух раненых партизан. Встретившиеся на пути немецкие истребители подбили самолет, кабина летчика загорелась, но он продолжал управлять самолетом, сумев посадить его и спасти жизни пассажиров. Через несколько дней Александра Мамкина не стало: ожоги и ранение были слишком серьезными. За свои подвиги он награжден Орденом Отечественной войны I степени, Орденом Красного Знамени, медалью «Партизану Отечественной войны» I степени.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС